水滴擬最快兩年內港掛牌
香港新股市場維持熱度，不少企業重新關注來港上市機遇。由美團(03690)外賣聯合創始人沈鵬創立兼擔任行政總裁、在美國上市的內地互聯網保險平台水滴公司（Waterdrop Inc.）表示，將尋找機會，最快兩年內在香港掛牌上市。
沈鵬在香港金融科技周接受外媒訪問，稱公司投資於人工智能（AI），以促進保單銷售及處理客戶服務，目標今年實現收入雙位數增長，公司已將香港團隊擴至約100人，在全球擁有1,000多名員工，大部分在內地。
華昊醫藥首掛漲30%
昨日首掛的華昊中天醫藥(02563)開市報21.5元，高位見25.95元，收報20.8元，較招股價高出30%，成交6,953萬元。
晶科電子全球發售3,360萬股H股，當中香港公開發售佔10%，其餘為國際發售，每股發售價3.61元，每手1,000股，集資最多1.21億元，中信証券為獨家保薦人。傲基發售股數2,089.47萬股H股，其中2,690.52萬股為國際配售，298.95萬股公開認購；每股發行價介乎14.56至15.6元，每手300股，華泰國際為獨家保薦人。
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