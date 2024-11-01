港銀9月貸款與墊款額按月升幅加快

本港貸款使用概覽

也許是減息奏效，金管局公布，本港銀行9月底貸款與墊款總額按月升幅加速至0.5%，按季跌幅縮至0.2%，即使對比去年9月底仍跌3.1%，但困擾港銀一段時間的借貸需求收縮問題，似乎初現企穩迹象。

9月底，港銀發放留在本港使用的非貿易融資按月續升0.2%，按季跌0.8%。3月、6月、9月及12月數據的特點乃可一窺不同行業的銀行貸款需求，上季之所以有所改善，原因包括港股9月底突然進入「大時代」，主板成交更於最後兩個交易日創驚人紀錄新高，證券經紀貸款餘額按季飆54.9%。

事實上，9月港元貨幣供應量M2及M3均按月上升0.9%，按年均升3%，M1（基本上是M2-定期，或公眾持有貨幣+活期）按月升3.6%，按年升3.2%，「部分反映投資相關活動」。金管局用來衡量資金進出本港的存款數據方面，9月底按月再升0.8%，其中美元升1%。

批發零售貸款兩年縮13% 然而，回看貸款需求，證券經紀僅佔很小部分，托賴其他行業也上季「給力」，批發與零售業貸款餘額按季升幅擴至3.4%，規模與之相當於製造業、運輸及運輸設備亦按季升2.1%及4.2%。

跟去年9月底相比，批發與零售業貸款餘額累跌0.4%，再對比尚未脫離疫情防控的前年9月底，則縮逾13%，也許與大眾對本港當前市道的感知脗合。

港銀貸款最多都是流向地產。地產商和部分投資者減槓桿下，佔比第二大的「建造業及物業發展與投資」9月底貸款餘額按季縮3.2%，按年亦跌5.8%，成為貸款需求不太好看的最大原因。

新申請按揭宗數9個月低 至於佔比最大的私樓按揭，按季升0.6%，按年亦升1.1%。不過，9月中減息之前，樓市始終淡靜，金管局昨另一份報告顯示，9月新申請按揭貸款的宗數僅4,977宗，按年減15.9%，連跌兩個月，創9個月新低，首9個月累計按年跌26.6%，兼創1997年有紀錄以來同期新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，本港已進入減息周期，按揭上月又再獲鬆綁，市場觀望氣氛消除，加快用家及投資者入市步伐，近期推售的大型新盤成績理想，本季按揭或止跌回穩。