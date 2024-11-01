港負資產突破4萬宗 近21年最多

本港進入減息周期前，住宅樓價跌跌不休，完全當政府全面撤辣「冇料到」，遂見截至今年9月底負資產住宅按揭貸款宗數突破4萬宗，錄40,713宗，按季多約1.04萬宗或34.41%，按年計更狂飆2.66倍，創2003年12月底之後新高。

該局重申，負資產主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。但上述數字僅涉及銀行提供，且已知為負資產的一按貸款。銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，不知當中多少是負資產。

數據顯示，9月底負資產樓按金額升至約2,075億元，或創紀錄新高，無抵押部分由6月底約100億元，彈升至9月底約158億元。不過，負資產樓按金額佔未償還樓按餘額11.06%，比2002至2003年時差很遠。

此外，負資產不代表業主無力再供，拖欠3個月以上的負資產樓按比率升至0.13%，整體按揭貸款拖欠比率升至0.11%，也是維持低企。

事實上，負資產宗數就算短期內顯著回落的機會未必太大，但要再創更久遠的紀錄亦恐較難，事關2003年12月底、9月底分別約6.75萬宗及9.98萬宗。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，減息周期已開展，以市場預料美國下周和下月各再減息0.25厘，本港息口將進一步回落，且金管局放寬按揭，可加快用家及投資者入市步伐，近期不少發展商已提價或使樓價年底止跌回穩，負資產個案亦有機會高位回落。

首要保持按時供款 中原按揭董事總經理王美鳳提醒，供樓人士應對負資產首要保持按時供款、提防斷供，用家入市前宜先評估可持續供款的能力，預留不少於6至9個月供樓儲備資金，以應付萬一突變財政狀況。籌劃置業預算時，每月總供款佔入息比率宜不高於40%。

港負資產宗數