內地茶飲紛進駐 旺角舖呎租$333

近期內地茶飲店落戶情況

本港零售市場出現結業潮，但另一邊廂就有內地餐飲大舉進駐街舖的熱潮。資料顯示，近期核心區的新商戶，不少為該類商戶，當中大多為茶飲店。

該類內地品牌商戶主要落戶在尖沙咀、旺角及銅鑼灣，其中，旺角西洋菜南街30號地舖，面積約600方呎，以月租約20萬元獲該類茶飲外賣店承租，每呎租金約333元。同區豉油街28至34號地下1及2號舖，面積約979方呎，租金約16萬元，呎租約163元，亦由同類店舖租用。

料租金年底前升5% 至於銅鑼灣駱克道518號地下，面積約1,005方呎，亦獲該類茶飲店以約17萬元租用，每呎租金約169元，在區內而言，該店面積較其他同類商戶為大。

盛滙商舖基金創辦人李根興指出，不少內地餐飲進駐核心區舖位，故現時租金已經企穩，政府提出恢復「一簽多行」及擴大內地個人遊城市，故此預計今年底前有約5%升幅，明年料落實有關措施，租金將上漲約5至10%。

至於其他零售商戶如化妝品及金融服務業，未來亦會是另一主力。近期有個別內地餐飲店結業，他形容為「一雞死，10雞鳴」。