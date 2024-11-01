舖市租務殘 差過未通關

首3季核心區759宗年瀉近三成 涉額插43% 本港經濟情況不似預期，零售業低迷，購物區舖位租賃交投勁跌。今年首3季4大核心區商舖僅錄700多宗租務成交，較去年同期大減近三成，成交金額更急挫逾40%，當中以尖沙咀最重災，而今年數字對比通關前的2022年同期更差。市場人士指出，大批港人假期北上消費，加上內地旅客以深度遊為主，本港餐飲零售商戶大受影響。

代理行提供的數據顯示，今年截至9月，4大核心區包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角，合共錄得約759宗租賃成交個案，較去年同期約1,059宗，明顯減少約300宗，跌幅約28.3%，比未通關前的2022年同期約806宗，更少約47宗或約5.8%。

至於今年首3季4大核心區商舖租務成交金額共逾1.02億元，較去年同期超過1.81億元大幅減少逾7,900萬元，跌幅約43.7%。而比較2022年未通關前同期，成交金額亦減少超過4,848萬元，挫幅約32.2%。

尖沙咀涉額冧六成最傷 以分區計，4個核心區舖位租賃成交量都下挫。其中以尖沙咀表現較差，今年截至9月只錄得約199宗舖位租賃成交，較去年同期多達357宗，按年大幅跌約44.3%。涉及成交金額逾2,765萬元，按年大幅減少逾4,365萬元，跌幅更高達61.2%。而該區9月錄得約20宗成交，按月亦下跌約25.9%，為今年5月後最少。

旺角舖位承租情況也差強人意，該區首3季錄得約273宗成交，較去年同期減少約96宗，跌幅約26%；成交金額逾2,898萬元，比去年同期大減超過1,859萬元，挫幅約39.1%。該區9月錄26宗商舖租務成交，按月跌約3.7%。

中環成交量月跌47% 其他兩區包括銅鑼灣及中環，截至9月分別錄約138宗與149宗，按年同期減少約17.9%及9.7%；涉及金額分別逾2,575萬元與1,989萬元，較去年跌約24.1%及31.1%。該兩區9月成交量也不多，只有13宗及10宗。其中，中環按月跌約47.4%，幅度為各區最大；銅鑼灣則減少約13.3%。

中原（工商舖）董事總經理潘志明指出，本港零售市場不似預期，去年通關後，不論藥房、餐飲、化妝品及小食店等均積極開舖迎接旅客，帶動租賃交投明顯上升。不過，自從香港與內地多個口岸開放後，兩地來往更便捷，港人北上消費比以前方便，尤其連續數天假期，數以十萬港人外遊；而內地人南下來港觀光亦不用過夜，加上近年歐美旅客減少，內地客消費模式出現大轉變，以平價及深度遊為主，本港餐飲、衣服及娛樂商戶大受影響。

現時本港舖位租務成交平均每月有一半或以上都是餐飲業承租，連鎖大型商戶不多。市場舖租沒有上升空間，反而部分出現調減；更有商戶出現退場情況，今年首3季有不少之前進軍本港的內地商戶因水土不服而提早結業。

營商未改善 吉舖冇減少 潘又稱，通關近兩年，本港營商環境不太好，吉舖數量未有減少；尖沙咀只有廣東道、海防道及被封為新食街的金馬倫道較旺，區內其他街道如栢麗購物大道、加連威老道及金巴利道依然有不少吉舖。而旺角以西洋菜南街及豉油街一帶為主，彌敦道金行數量則大不如前。

近年首3季商舖租賃成交量 近年首3季商舖租賃成交額