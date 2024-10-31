專家點評：減息周期下美股怎部署？

標普500指數由2022年底以來累升51%，隨之而來的高估值是市場對美股最常見的憂慮。年初已預期美股今年表現受惠更多行業盈利復甦而廣泛做好，美股至今走勢亦符合預測，標指11個子行業年初至今全錄得正回報，金融、資訊科技、通訊及公用事業4個子行業跑贏大市，推升美股動力明顯比去年單靠科技巨頭廣泛。結合盈利增長、減息周期、美國大選，以及季節性強勢，投資者目前或未需過度看淡美股，並可以考慮繼續在投資組合超配美股。

往績顯示股市回報不俗 美國企業第三季業績期正在展開，市場在第二季業績期時已大幅下調第三季盈利預測，預期企業盈利按季跌1.4%，有違整個第三季理想的美國宏觀數據。截至10月25日，179間已公布業績的標指成分股中，有137間或77%盈利勝預期，覆蓋11個子行業中的10個，料整體第三季收入和盈利應可輕鬆好過市場預期。

美股在減息周期期間亦普遍做好，1987年以來的7個減息周期顯示美股回報中位數在整個周期接近10%，美股回報中位數在減息周期初段先橫行，經歷約40%時段後開始上升，回報中位數一直升至約90%時段的約12%才回落。預期美國或需由今年11月至明年6月減息6次共1.75厘，今次減息周期或仍有發展空間。

整理1928年來大選前後美股相對現金的超額回報，數據顯示選後美股表現不俗。美股在選舉前50個交易日往往下跌，但在投票日前5至10個交易日回升。美股相對現金的超額回報中位數在選後約70個交易日最高達5%。

最後，美國經濟數據在第四季往往持續優於預期，而經濟改善亦與美股回報有密切關係，而今年的宏觀經濟背景或有利美股。

標指升勢有望好頭好尾 美股上升年份亦傾向加劇傳統第四季節日升勢，超過80年的往績顯示，當標指在1至10月升超過20%時，利用回歸分析下的11至12月回報趨勢線達5%以上，而總統選舉年亦無礙相關理想表現。美國零售投資者或因「錯失恐懼」（FOMO）而追買，以及投資者因未有投資虧損節省稅款行為或導致升市年份在年底時有更強的季節性表現。

投資者或可待美國總統選舉後的各種外交及稅收政策塵埃落定時，再按情況增加非美地區股票投資，但在今年底前可因應以上因素維持超配美股，並借美國大選令市場波動性升溫時趁低吸納。1990年以來的數據顯示，VIX波動指數往往在選舉日前上升，而選後則平穩回落，或有利投資者回報。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪