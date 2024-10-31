高爾夫‧御苑蝕45%破紀錄

樓價跌勢未止，再有半新盤大幅虧損，北區高爾夫‧御苑一房戶以380萬元售出，樓價逾6年蒸發接近一半，料為該盤蝕幅最大個案。

市場消息指，項目7座中層B室，實用面積約373方呎，原叫價約445萬元已大幅蝕讓，最終再減約65萬元售出，減幅約14.6%，呎價僅約10,188元。原業主2018年6月一手購入價約701.29萬元，現帳面虧蝕約321.29萬元或約45.8%。