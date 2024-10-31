高爾夫‧御苑蝕45%破紀錄
樓價跌勢未止，再有半新盤大幅虧損，北區高爾夫‧御苑一房戶以380萬元售出，樓價逾6年蒸發接近一半，料為該盤蝕幅最大個案。
市場消息指，項目7座中層B室，實用面積約373方呎，原叫價約445萬元已大幅蝕讓，最終再減約65萬元售出，減幅約14.6%，呎價僅約10,188元。原業主2018年6月一手購入價約701.29萬元，現帳面虧蝕約321.29萬元或約45.8%。
雲滙兩房賣697萬輸23%
其他新界半新盤連錄損手，中原姚枝榮表示，大埔白石角雲滙2期11座中層A5室兩房戶，以697萬元售出，呎價約13,694元。原業主持貨約5年帳面蝕約213萬元，跌幅約23.4%。
利嘉閣梁偉傑稱，元朗錦田北山水盈一個連天台特色戶，實用面積約887方呎，以1,142.8萬元連車位易手，呎價約12,884元。一手業主約3年帳蝕約313.4萬元或約21.5%。
利嘉閣張啟源稱，天水圍Wetland Seasons Park 2期18座高層B1室，以550萬元易手，較2020年一手購入價貶值約75.9萬元。
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