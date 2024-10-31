首3季內地客906億買樓破頂

隨着港府撤銷所有樓市辣招及全方位「搶人才」，內地客於本港樓市再度活躍，有報告指，今年首3季平均同類人士在港買樓數量及涉額均刷新歷史紀錄。

中原地產最新數據顯示，2024年首3季本港一、二手私人住宅市場共錄約33,915宗買賣註冊，樓價總值約3,093億元；當中以普通話拼音名字登記的買家，佔8,133宗或約24%，涉及金額高達906億元，兩個數字都創新高，相當於每名內地客平均花費逾1,100萬元在香港買樓。若與去年同期比較，分別急升約67.6%及約43.1%。另外，當中內地客入市數字，二手樓佔一半以上，有約4,366宗。

今年首3季二手市場普通話拼音買家的10大置業樓市地區，合共錄得約1,090宗同類個案，以北角佔131宗最多，涉及樓價約10.1億元。

太極軒兩盤放售估值9億 高力承業主委託代理以要約形式出售太極軒CHI 138及CHI 314兩個住宅項目，物業位於灣仔及佐敦，市值估計共約9億元。要約截標日期為今年12月6日。