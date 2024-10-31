藍籌買賣彈54% 10大二手盤開219單

10大二手屋苑交投趨升，本月暫錄約219宗買賣，按月急增逾五成。

樓市交投回勇，本月10大二手屋苑交投較9月全月約142宗，按月彈升約54.2%。期內九成屋苑錄得增長，當中3個升幅至少一倍，惟期內各屋苑的樓價走勢迥異，平均實用呎價上升及下跌的屋苑各佔一半。

黃埔花園21宗 漲兩倍 本月買賣以紅磡黃埔花園升幅最大，10月暫錄約21宗買賣，較上月全月的7宗急增約兩倍，平均呎價稍為下跌約0.5%，最新報約11,708元。

太陽物業余君桐表示，政府於本月中放寬樓按後，投資客取態漸趨積極，該盤連租約成交開始增加，佔本月買賣比例約一至兩成。其中，屋苑1期2座低層B室，實用面積約777方呎，上周以約759萬元連租約售出，呎價約9,768元，以現有月租約2.7萬元計，租金回報約4.3厘。

本月買賣增幅次高的為天水圍嘉湖山莊，交投按月大增約1.1倍，暫錄約42宗，為最活躍的藍籌屋苑。中原伍耀祖表示，減息周期重臨，加上政府推出多項利好樓市措施，令樓市重現活力，該屋苑本月成交量創7個月新高。不過，該盤平均呎價按月輕微下跌約0.2%至約8,022元，部分成交呎價低於八千元水平，項目6期美湖居3座中層C室，實用面積約544方呎，三房間隔享內園景，減價27萬元，以433萬元沽出，呎價約7,960元。

此外，另一個交投倍升屋苑為將軍澳新都城，本月暫錄約18宗成交，但平均呎價同樣出現回落，較9月下跌約0.9%，跌至約12,406元。

其餘本月成交上升的屋苑，按月升幅介乎約18.2至88.2%，惟部分屋苑再錄蝕讓情況。中原馮健平指出，荔枝角美孚新邨本月交投增約22.2%至約22宗，屋苑1期百老匯街19號中層D室以約670萬元售出，呎價約9,558元，單位約5年貶值約110萬元。

尖沙咀住宅355萬拍出 另一方面，物業拍賣場有虧蝕成交，昨由黃開基拍賣行推出的尖沙咀美麗都大廈低層B2室，實用面積約656方呎，開價330萬元，搶高至355萬元成交，呎價約5,412元。據悉，單位2020年2月購入價約480萬元，逾4年半貶值約125萬元或約26%。

今月10大二手屋苑交投表現