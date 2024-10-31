新盤成交飆3倍 價量7個月新高

各大發展商由月初起，已乘旺勢密集式推盤，有至少5個全新盤於本月開售，配合低價推售的銷售策略，吸引市場購買力。截至昨日，10月新盤成交量大幅拋離9月約720宗，整體市場銷售總金額錄得逾328億元，比上月高逾2.7倍。

天璽‧天沽852伙封王 曾預告會成為「最勤力的發展商」的新地，憑藉旗下啟德票王天璽‧天第1期，連續4輪公開發售均沽清的熾熱銷情，穩奪10月銷售量之冠的寶座。項目通過招標及價單形式累售約852伙，套現逾97.6億元，售價最高的四房單位以逾9,103萬元獲承接。

同系的元朗站The YOHO Hub II銷情不遜色，分多輪推售均出現大批捧場客，昨晚再沽出約21伙，月內累售約159伙。旗下豪宅盤頻錄交投，啟德天璽•海昨招標沽出第5座26樓A室，為實用面積1.401方呎四房戶，成交價7,154.7萬元，呎價約51,069元。沙田九肚雲端以9,434萬元賣出Premier 11洋房，實用面積2,905方呎，呎價約32,475元。

連同中半山帝景園、沙田瓏珀山及屯門兆康NOVO LAND第3B期等項目計，新地單月售出逾1,160伙，總銷售金額逾138億元，相當於去年全年逾272億元約一半。

Blue Coast II套31億 至於長實集團( 01113 )的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，月內經過兩輪銷售，至今共售出約242伙，成交價介乎921.4萬至1,927.6萬元，逾86%售出單位售價逾千萬元，吸金逾31.3億元，銷售量位列次名。

市場昨單日錄得約60宗新盤成交，不乏大額及高價承接。華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，招標售出第2座5樓B室三房戶，實用面積1,584方呎，以6,180萬元沽出，呎價約39,015元。會德豐地產牽頭的啟德跑道區MIAMI QUAY I，招標沽出第1座30樓A室頂層特色戶，為實用面積1,335方呎四房戶，連平台及天台，成交價4,168萬元及呎價31,221元均創項目新高。

Blue Coast II預計關鍵日期為2026年2月28日。