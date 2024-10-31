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簡訊一覽
●中國人壽(
02628
)截至今年9月底止第三季淨利潤662.45億元（人民幣‧下同），按年升17.67倍。同業新華保險(
01336
)第三季淨利潤95.97億元，按年虧轉盈；中國太保(
02601
)同期淨利潤131.78億元，按年增173.6%。
●中金公司(
03908
)第三季淨利潤6.3億元（人民幣‧下同），按年跌39.82%。同業中國銀河(
06881
)第三季淨利潤25.75億元，按年增54.79%。光大證券(
06178
)同期淨利潤按年跌69.49%至5.99億元，海通證券(
06837
)則錄虧損16.12億元。
●中遠海運港口(
01199
)第三季淨利潤按年跌1.7%至8,185.9萬美元；同系中遠海發(
02866
)同期淨利潤按年升3.68倍至4.85億元人民幣。
●廣深鐵路(
00525
)第三季淨利潤2.96億元（人民幣‧下同），按年跌13.04%。深圳高速(
00548
)同期淨利潤6億元，按年跌1.55%。
●中國生物製藥(
01177
)第三季盈利約11.5億元（人民幣‧下同），按年增約1.23倍。另擬斥6.3億元收購科創板A股江蘇浩歐博生物醫藥的29.99%股權，交易後再提出自願性部分要約，完成後該企將成為其A股市場首家上市附屬公司。
●中國鐵建(
01186
)第三季淨利潤37.93億元（人民幣‧下同），按年跌34.27%。中國中鐵(
00390
)同期淨利潤62.91億元，按年跌19.05%；中國交通建設(
01800
)同期淨利潤48.75億元，按年跌0.65%。
●海信家電(
00921
)第三季淨利潤7.77億元（人民幣‧下同），按年跌16.29%。同業美的集團(
00300
)第三季淨利潤108.94億元，按年升14.86%。
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