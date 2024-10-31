9月通脹降至2.1% 澳洲央行減息升溫

澳洲通脹降至3年來最低，令減息的呼聲愈來愈高。當地公布的9月消費物價指數（CPI）按年上升2.1%，低於市場預期的2.4%，亦較8月的2.7%升幅回落0.6個百分點，是2021年7月以來最低。財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示，數據顯示經濟正步入軟着陸的軌道。澳元兌美元昨日曾升0.32%至0.6581。

當地截至9月底止的季度CPI更由前值按年升3.8%，顯著降到7至9月的2.8%，是3年以來首次返回澳洲央行通脹目標2至3%以內；上季核心通脹為3.5%，符預期，較第二季的4%有所回落。雖然本次數字令下周初澳洲央行議息後減息的機會大增，分析認為澳洲服務業CPI在9月仍高企於按年升4.3%，以及仍要等待美國大選最終結果出爐等，都成為央行不減息的理由。

同為英聯邦國家的加拿大，其央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）在國會表示，正檢視今年以來4度減息的影響，重申若經濟大致符合預測，會進一步減息。

日本今議息 安聯料觀望 至於美國，貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）認為，聯儲局不會如市場預期般減息，因為「隱含通脹」（embedded inflation）比以往任何時候都要嚴重。相較於市場預期今年減息兩次，他認為今年或減息一次。

另方面，日本今日會公布議息結果，安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt表示，美國選舉結果未知，以及日本執政聯盟在眾議院失去多數席位，都帶來政治不確定，令日本央行保持觀望態度。