歐盟對華電動車加徵關稅生效 為期5年

豐田車在華銷量跌13% 要留意，德國作為歐盟最大經濟體一直反對加徵關稅。當地經濟部最新稱支持歐盟繼續跟中方磋商，並希望在保護歐盟業界的同時，以外交方式緩解緊張關係。市傳中歐雙方本周五將進行新一輪談判，就建立價格承諾和監管建構雙邊溝通機制。

事實上，中歐在電動車關稅問題爭議不斷，反映的是內地車企「出海」引致惡性競爭，除了歐洲車企，日本豐田汽車近年在華銷情亦因價格戰來襲被打得落花流水。

該企公布截至9月底止的上半財年業績顯示，豐田外銷至中國（包括香港及澳門）的汽車數量按年續跌13.74%，至86.65萬輛，同時在華汽車產量亦驟跌17.11%至73.48萬輛。不僅如此，豐田上半財年的全球產量和銷量，也各跌6.97%和2.76%，至470.5萬輛和502.88萬輛。

福士稅後利潤挫63% 另邊廂，歐洲最大車企福士汽車（Volkswagen，內地又稱「大眾汽車」）第三季業績亦受制於造車成本高昂問題，導致稅後利潤暴跌63.74%，只有15.76億歐元，主要是中國銷售大減以及錄重組開支。期內營業利潤率則由去年同期的6.2%大降至3.6%，是逾4年來最低水平。