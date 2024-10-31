歐盟對華電動車加徵關稅生效 為期5年
歐盟今日起向中國電動車徵收懲罰性反補貼關稅，為期5年，徵稅最高達45.3%。中國商務部隨即反駁指「不認同、不接受」歐盟決定，重申已就此向世貿提出訴訟。消息拖累在港上市的內地車企下挫，其中遭徵稅的吉利汽車(00175)股價收跌2.96%。
歐盟的反補貼關稅根據不同車商受中國補貼程度及對歐盟調查配合度而異。以吉汽和比亞迪股份(01211)為例，額外關稅稅率分別為18.8%和17%；另上汽集團稅率最高達35.3%，最低是美國特斯拉（Tesla）中國廠的7.8%。
豐田車在華銷量跌13%
要留意，德國作為歐盟最大經濟體一直反對加徵關稅。當地經濟部最新稱支持歐盟繼續跟中方磋商，並希望在保護歐盟業界的同時，以外交方式緩解緊張關係。市傳中歐雙方本周五將進行新一輪談判，就建立價格承諾和監管建構雙邊溝通機制。
事實上，中歐在電動車關稅問題爭議不斷，反映的是內地車企「出海」引致惡性競爭，除了歐洲車企，日本豐田汽車近年在華銷情亦因價格戰來襲被打得落花流水。
該企公布截至9月底止的上半財年業績顯示，豐田外銷至中國（包括香港及澳門）的汽車數量按年續跌13.74%，至86.65萬輛，同時在華汽車產量亦驟跌17.11%至73.48萬輛。不僅如此，豐田上半財年的全球產量和銷量，也各跌6.97%和2.76%，至470.5萬輛和502.88萬輛。
福士稅後利潤挫63%
另邊廂，歐洲最大車企福士汽車（Volkswagen，內地又稱「大眾汽車」）第三季業績亦受制於造車成本高昂問題，導致稅後利潤暴跌63.74%，只有15.76億歐元，主要是中國銷售大減以及錄重組開支。期內營業利潤率則由去年同期的6.2%大降至3.6%，是逾4年來最低水平。
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