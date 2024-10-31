金價新高 去季全球需求破千億美元

美國大選進入倒數階段，在市場避險情緒持續升溫下，黃金價格周三於亞洲時段再創新高，曾高見每安士2,789美元，升逾1%。世界黃金協會指出，全球上季黃金需求按年升5%至1,313噸，是歷來最高的第三季；總值亦升35%至逾1,044.5億美元，是單季首次突破1,000億美元。

央行買金規模縮45% 協會又提及，第三季黃金需求之所以上升，全球黃金交易所買賣基金（ETF）是重要推手，事關一眾黃金ETF的黃金流入量高達95噸，為自2022年初以來的首次整體流入。該協會認為，若然聯儲局繼續減息而其他條件又維持不變，市場對黃金ETF的需求應該持續，惟很難預測情況能否延至第四季。

至於今季金價屢創新高，均價達每安士2,474美元，該協會稱，相關因素抑制了全球金飾需求，就以金飾消費總量為例，較去年同期降12%至459噸，但價值總額按年升13%至逾360億美元，反映消費者更願花錢購買輕量化金飾產品。

同時，全球各地央行第三季的買金步伐放緩，淨買入規模按年跌45%至186.2噸，其中以波蘭、匈牙利和印度為首3大買家。

此外，世界黃金協會因應內地近日推出一籃子增量政策，就黃金需求影響作出推算，估計積極的經濟刺激政策有望利好黃金需求，若然中國全年國內生產總值（GDP）每增長一個百分點，金飾消費就會增加5.2%，金條和金幣需求也會隨之增加5.1%。

比特幣逼歷史高位 美資投行高盛最新微降金價預測，料明年底金價由每安士3,080美元降至3,000美元，惟維持看升立場，主因金融和貨幣當局、投資者和投機者對實貨黃金的需求旺盛所致。

另市場近期炒作「特朗普行情」亦掃高比特幣表現，加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣昨曾升抵73,577美元，直逼3月時創下歷史高位73,798美元，同時本周二美國比特幣現貨ETF淨流入達8.7億美元，是史上第三高的單日淨流入，反映投資者押注美國大選後白宮或更明確支持加密資產市場發展。