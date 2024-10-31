消費弱 中免季度利潤減半

營業收入方面，第三季錄117.55億元，按年跌21.52%；首3季則為430.2億元，按年跌15.38%。公司解釋，季績表現主要是受消費者消費意願不足，及9月份颱風等因素的影響，致令公司銷售收入下降。今年首3季之經營活動現金流量淨額按年跌62.03%，主要是期間銷售收款減少所致。