消費弱 中免季度利潤減半
中國中免(01880)公布，截至今年9月底止第三季按中國會計制度準則計算之淨利潤為6.36億元（人民幣‧下同），按年大跌52.53%；首3季淨利潤39.19億元，按年跌24.72%。
營業收入方面，第三季錄117.55億元，按年跌21.52%；首3季則為430.2億元，按年跌15.38%。公司解釋，季績表現主要是受消費者消費意願不足，及9月份颱風等因素的影響，致令公司銷售收入下降。今年首3季之經營活動現金流量淨額按年跌62.03%，主要是期間銷售收款減少所致。
國航首3季賺13億 增72%
至於從事航空產業領域的中國國航(00753)今年第三季營業收入486.29億元，按年升6.03%，淨利潤41.44億元，按年跌2.31%。首3季營業收入1,281.49億元，按年升21.5%；淨利潤13.61億元，按年升72.06%。
另東方航空(00670)第三季營業收入383.86億元，按年升6.23%；淨利潤26.3億元，按年跌28.18%。首3季淨虧損1.38億元，較去年同期的虧損25.96億元大為收窄。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：