比亞迪季度收入首超Tesla

其他消息方面，比亞迪將聘用Stellantis前英國負責人Maria Grazia Davino，她在12月結束「過冷河」後，可能負責比亞迪在歐洲多個國家的業務。Davino曾公開呼籲英國為電動車提供補貼，揚言若政府不放寬目標或推出消費者激勵措施，Stellantis將關廠。

同時，Stellantis高管已先後過檔比亞迪，Stellantis前意大利銷售副總裁Alessandro Grosso本月加入比亞迪，擔任意大利全國經理；另據報Stellantis旗下品牌標緻（Peugeot）在西班牙及葡萄牙的董事總經理Alberto De Aza將領導比亞迪在該地區的業務。

此外，歐洲汽車安全機構歐洲新車安全評鑑協會（Euro NCAP）發布報告，對比亞迪旗下Atto 3電動車所使用的駕駛輔助系統評級為「不推薦」。雖然Euro NCAP評級不具約束力，但獲歐洲消費者關注，也被進軍歐洲的中國車廠視為旗下產品的重要認可。

廣汽去季轉蝕14億 券商花旗表示，對比亞迪開啟90天正面催化劑觀察，因強勁需求帶動第四季盈利上升、明年第一季銷售淡季中有望維持強勁銷售勢頭，以及潛在的刺激政策延長至明年，予其H股目標價488港元，評級「買入」。該股昨日收報295港元，跌0.67%。