比亞迪季度收入首超Tesla
比亞迪股份(01211)今年首3季營業收入5,022.51億元（人民幣‧下同），按年增18.94%；淨利潤252.38億元，按年增長18.12%。單計第三季，比亞迪錄營業收入2,011.25億元，按年升24.04%，首次超過競爭對手美國特斯拉（Tesla）同期營收約251.82億美元（折合約1,800億元人民幣），淨利潤亦按年升11.47%至116.07億元。
同系的比亞迪電子(00285)首3季營業額1,221.26億元，按年升32.54%；淨利潤30.63億元，按年升0.64%。
其他消息方面，比亞迪將聘用Stellantis前英國負責人Maria Grazia Davino，她在12月結束「過冷河」後，可能負責比亞迪在歐洲多個國家的業務。Davino曾公開呼籲英國為電動車提供補貼，揚言若政府不放寬目標或推出消費者激勵措施，Stellantis將關廠。
同時，Stellantis高管已先後過檔比亞迪，Stellantis前意大利銷售副總裁Alessandro Grosso本月加入比亞迪，擔任意大利全國經理；另據報Stellantis旗下品牌標緻（Peugeot）在西班牙及葡萄牙的董事總經理Alberto De Aza將領導比亞迪在該地區的業務。
此外，歐洲汽車安全機構歐洲新車安全評鑑協會（Euro NCAP）發布報告，對比亞迪旗下Atto 3電動車所使用的駕駛輔助系統評級為「不推薦」。雖然Euro NCAP評級不具約束力，但獲歐洲消費者關注，也被進軍歐洲的中國車廠視為旗下產品的重要認可。
廣汽去季轉蝕14億
券商花旗表示，對比亞迪開啟90天正面催化劑觀察，因強勁需求帶動第四季盈利上升、明年第一季銷售淡季中有望維持強勁銷售勢頭，以及潛在的刺激政策延長至明年，予其H股目標價488港元，評級「買入」。該股昨日收報295港元，跌0.67%。
至於早前已發盈喜，與華為合作造車的A股車企賽力斯公布，首3季營業收入達1,066.27億元，按年增5.39倍；淨利潤40.38億元，較去年同期的蝕22.9億元由虧轉盈。另廣汽集團(02238)第三季淨虧損13.96億元，按年盈轉虧。
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