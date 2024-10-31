深創業板15周年 市值衝破12萬億

寓意為「中國未來之版」的深圳創業板，由2009年10月30日開板至今已滿15年，從起初28家上市企業，增加逾47倍至現時1,358家，總市值更高達12.53萬億元（人民幣‧下同），特別是近5年的機構投資者佔比平均為五成，外資持股比重逐步上升。不過，2010年發布的深圳創業板指數昨日表現受壓，收報2,151點，跌1.18%，跑輸滬綜指及深成指，兩指數分別跌0.61%及0.12%。

高新技術企業佔九成 時值A股密集發布第三季業績的高峰，內媒引用深交所數據顯示，有1,046家深圳A股披露第三季財務報告，累計實現營業收入約4.38萬億元，淨利潤3,197億元，當中約六成企業收入實現增長及約八成獲利。

雖然昨日深圳創業板成交額回落至5,567億元，但今年十一長假後首日成交額曾突破歷史新高，達9,687億元，並連續兩日均逾9,000億元。內媒指，目前深圳創業板高新技術企業比重佔約九成，新一代訊息技術、新能源、生物、新材料、高端裝備製造等相關公司總市值超過9萬億元。綜觀15年來，深圳創業板A股累計研發投入近萬億元，且成交量與活躍度持續提升，投資者數量逾5,000萬名。

未來深圳市場擬放寬醫療美容行業市場准入，龍華區上周發布徵求意見稿，有關該區支持高端醫美業高質量發展措施，提到鼓勵社會資本進入醫美產業，建立醫美產業審批綠色通道。同時，為積極引進醫美上市企業等在該區落地，擬予政策優惠。醫美概念隨即衝高，分別在上海及深圳上市的瑞貝卡及朗姿股份昨雙雙漲停板。

主板除牌市值新標準5億 值得留意，昨日起，滬深主板上市公司的市值退市標準正式調整為5億元。此前連續20個交易日每日股票收市總市值均低於3億元，就會觸及終止上市紅線。在新的退市門檻實施後，或降低市值過低帶來的退市風險，惟滬市科創板、深圳創業板、北交所等掛牌公司的市值退市標準維持不變，仍為3億元。

另外，中國人民銀行昨開展4,310億元的7天期逆回購操作，單日轉為淨回籠3,617億元。惟人民幣回穩，即使官方開出的中間價報7.139兌每美元，按日跌107點子，但在岸人民幣轉升195點子，離岸人民幣亦高見7.1319，即每百港元兌約91.76元。