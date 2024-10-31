野村料華債務置換規模達10萬億
中國救市的消息在整個10月份瘋傳，外界對重磅財政注資規模的揣測此起彼落。針對外媒估計內地擬於未來數年發行超過10萬億元（人民幣‧下同）債券的財政刺激方案，投行野村證券亦料新一輪債務置換規模或達10萬億元，惟補充每年財政刺激具體金額將視乎美國總統大選結果而調整，又提醒房地產市場全面復甦仍言之尚早。
10月滬二手成交破兩萬套
曾是國務院發展研究中心副主任的劉世錦，在9月建議內地當局以發行超長期特別國債等方式，在一至兩年內形成不低於10萬億元的經濟刺激規模，日前他現身公開論壇時回應指，此前發言的重點並非10萬億元，而是為穩經濟所採取的短期刺激措施，更坦言「刺激是有代價的」。
至於救市另一焦點房地產，野村指，自9月底推行樓市新政以來，一線城市房地產交投量激增，尤其是現樓交易，惟一線城市以外的樓市仍然平淡。內媒指，4大一線城市的10月成交量大增，業界預測，10月北京二手樓總網簽量將突破1.7萬套，創新高；上海房產交易中心數據顯示，10月截至周一，滬市二手住宅成交也突破兩萬套，按月漲52.3%。
萬科第三季勁蝕80億
各地正盡力趕上年底前4萬億元的「保交樓」相關貸款目標，目前廣東轄內銀行機構已為合共4批、405個「白名單」項目提供授信1,335.75億元，落地融資項目334個，涉資857.1億元，落地金額居全國第一；白名單項目中，民營房企項目數佔比達八成。
不過，富力地產(02777)附屬富力香港作為擔保人之一，在香港遭清盤呈請的聆訊還未完結，昨由高等法院頒令延期至12月11日再訊。
萬科企業(02202)首3季虧損達179.43億元，第三季淨虧損80.9億元，按年均為盈轉虧。第三季營收亦跌逾一成至771.2億元，季內虧損主因開發業務結算規模和毛利率下滑、計提減值、部分非主業財務投資出現虧損，及部分資產交易和股權處置的交易價格低於帳面值等。
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