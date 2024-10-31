建行撥備前盈利跌 輸同業

工行淨息差喘穩 不良率降

本月中，6大國有銀行一致下調活期及各年期定期存款利率，惟節省成本的作用尚未能反映。首9個月，中行及建行的淨利息收益率（淨息差）分別為1.41%及1.52%，比上半年分別再縮3點子及兩點子，即上季很可能再跌。不過，農行及工行首3季淨息差均與上半年持平，分別錄1.45%及1.43%，似暫時喘穩。