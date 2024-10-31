建行撥備前盈利跌 輸同業
上季再減4% 淨利息收入挫7%
內銀繼續減息為實體經濟「讓利」下，建行及中行上季淨利息收入按年分別挫7.34%和8.18%，為6大內銀當中最慘；工行亦再跌1.06%至1,627.82億元。反之，農業銀行(01288)收入升2.61%至1,469.48億元，罕有地超越建行為6大內銀排第二；該行指，將持續加大服務實體經濟力度，今年首9個月客戶貸款及墊款總額升9.17%，於有效信貸需求欠佳的大環境下，跑贏工行和建行分別7.64%及8%升幅。
工行淨息差喘穩 不良率降
本月中，6大國有銀行一致下調活期及各年期定期存款利率，惟節省成本的作用尚未能反映。首9個月，中行及建行的淨利息收益率（淨息差）分別為1.41%及1.52%，比上半年分別再縮3點子及兩點子，即上季很可能再跌。不過，農行及工行首3季淨息差均與上半年持平，分別錄1.45%及1.43%，似暫時喘穩。
中央上月刺激經濟和股市對內銀非利息收入的作用亦尚未反映，一眾內銀上季手續費及佣金淨收入跌幅繼續慘不忍睹，其中工行、建行及農行分別下滑11.05%、7.64%及6.92%。中行第三季手續費及佣金收入增6.16%，但計及上半年，首3季收入仍按年跌3.92%至606.93億元。
李嘉誠基金會沽郵儲行H股
資產質素方面，工、農、中行首9個月不良貸款率較去年底減少0.01個百分點；建行縮0.02個百分點，跟工行的1.35%持平，高於農行的1.32%及中行的1.26%。交通銀行(03328)披露得較詳盡，9月底不良率為1.32%，跟6月底持平，可是個人貸款不良率由0.98%升至1.09%，按揭、信用卡及個人經營貸款均按季上升，個人貸款關注類貸款比率亦有所提高。
論PPOP，上季增長最佳的是郵儲銀行(01658)，按年升8.75%。然而，聯交所披露顯示，長和系創始人兼資深顧問李嘉誠、主席李澤鉅持有的「李嘉誠基金會」月內4次減持郵儲行H股（包括昨日），套現7.33億港元，於H股部分持股由9.03%累減至5.97%。發言人回應指，基金會成立旨在推動慈善公益項目，投資所得收益全部將撥歸慈善用途，近日減持屬基金會日常財務運作，與該行經營發展無關；基金會與郵儲行一直保持良好關係。
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