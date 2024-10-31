港數碼交易可疑詐騙佔5.7％ 超全球平均值

信貸資料服務機構環聯發布全渠道詐騙狀況報告發現，今年上半年源自香港的所有數碼交易中，5.7%屬可疑詐騙交易，較全球平均的5.2%高出0.5個百分點。

上半年，虛擬社區（包括網上論壇和約會網站等）的可疑數碼詐騙交易比率，於所有源自香港及另外6個地區的數碼交易中位居首位，成為全球19個調查所及的國家和地區中可疑數碼詐騙交易比率最高的行業。虛擬社區的全球可疑數碼詐騙交易比率為11.5%，而在香港的比率更高達15%。

至於同期所有源自香港並與建立帳戶相關的數碼交易中，29%屬可疑詐騙，按年大幅增加1.26倍。資料又顯示，今年上半年共錄得超過500宗網上情緣騙案，累計損失金額高達近2.43億元。

香港零售業的可疑數碼詐騙交易比率在今年上半年達9.5%，為第二高的行業；其次的金融服務業佔5.5%。同時，金融服務業的可疑數碼詐騙交易比率更在香港各行各業中錄得最大升幅，按年上升29%。調查發現，在去年上半年至今年上半年間，源自香港並在金融服務業中的可疑數碼詐騙交易量飆升78%。

環聯最近發布的今年第三季香港消費者脈搏調查亦顯示，39%受訪者在過去3個月曾透過網絡、電郵、電話或短訊等渠道成為可疑詐騙目標，當中5%曾成為詐騙受害者。

節日網購易受騙 此外，Gen旗下網絡安全品牌Norton今年9月2至13日進行一項關於網購詐騙和網絡安全意識調查，發現聖誕節等節日購物高峰期最易成為市民受騙的時間點，平均損失達7,379元。調查又顯示，有48%騙案發生在社交平台、43%在通訊軟件，另有37%發生在第三方網站；而首3位網購詐騙形式包括超額付款和退款詐騙（33%）、網絡釣魚（31%），以及網購詐騙（29%）。