獅騰首掛飆4倍後升少截

獅騰控股開市報20元，較上市價10元升一倍，其後愈升愈有，高見50.05元後回落，最終以全日低位17元收市，升幅縮至70%，每手500股帳賺3,500元。

龍蟠科技全日潛水

他指出，香港位於全球最具活力地區的核心，而亞洲對全球經濟影響力愈來愈大，創新想法、人才不斷湧現，而港交所設立SPAC上市制度，正正為了吸引更多亞洲的優質公司，並為他們提供接觸全球投資者的機會。