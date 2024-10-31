獅騰首掛飆4倍後升少截
獅騰控股開市報20元，較上市價10元升一倍，其後愈升愈有，高見50.05元後回落，最終以全日低位17元收市，升幅縮至70%，每手500股帳賺3,500元。
身處中東的香港交易所(00388)主席唐家成以視像形式出席上市儀式，歡迎獅騰控股加入港交所的大家庭，認為對所有參與de-SPAC上市的所有人和香港市場，都是重要一刻，亦是香港另一里程碑。
龍蟠科技全日潛水
他指出，香港位於全球最具活力地區的核心，而亞洲對全球經濟影響力愈來愈大，創新想法、人才不斷湧現，而港交所設立SPAC上市制度，正正為了吸引更多亞洲的優質公司，並為他們提供接觸全球投資者的機會。
同日首掛的車用電池材料製造商龍蟠科技(02465)則全日「潛水」，甫開市即挫7.63%，跌幅一度擴大至23.63%，低見4.2元，雖然跌幅曾收窄至0.72%，惟隨後又再加劇，最終收市報4.75元，較招股價5.5元下跌13.64%，每手帳蝕375元。
華昊醫藥暗盤升30%
至於今日接力掛牌的內地尚未有盈利生物科技公司華昊中天醫藥(02563)暗盤表現向好，在耀才暗盤交易市場收市報20元，較招股價16元升25%，料每手帳面獲利800元；在輝立交易場則收升30.62%，報20.9元，預料每手帳賺980元。
華昊中天醫藥公開發售部分接獲7,175份申請，超額認購逾20倍，一手中籤率4.45%，認購30手才穩中一手。
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