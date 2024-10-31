港交所明年沙特開辦事處

目前港交所辦事處包括北京、倫敦、紐約、上海和新加坡。行政總裁陳翊庭表示，隨着中東與亞洲之間的投資日趨活躍，香港和港交所在連接兩地資本和機遇方面的作用變得更加重要，利雅得辦事處將與現有的辦事處共同協作，幫助港交所拓展全球布局，並吸引中東客戶進入香港，且進一步鞏固港交所與中東的合作。

南方東英行政總裁丁晨表示，這是連接中國與沙特資本市場的一大步，公司一直豐富香港的ETF生態系統，未來會與合作夥伴共同努力，開展投資者教育，向中東投資者推介高質的港股，並將中東投資帶到香港，也為中東地區的投資者帶來有中國特色的產品，相信將進一步加強中國與中東之間的相互理解與深化合作。

Albilad Capital首席執行官Zaid AlMufarih形容是「金融創新與國際合作的重要里程碑」，認為該ETF上市反映公司連接不同市場、文化與經濟體的理念，為投資者打開新途徑，遵循伊斯蘭教法原則的同時，能夠通過香港參與中國經濟增長，且朝着全球金融互聯互通進步。

至於恒生投資與沙特阿拉伯Saudi Awwal Bank附屬公司SAB Invest合作的香港ETF，今日在沙特交易所掛牌，將悉數投資於盈富基金( 02800 )。