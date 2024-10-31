恒指挫320點跌凸3日漲幅 北水掟貨47億

本港股市於期指結算日受壓，恒生指數昨日回吐，收挫320點，跌凸過去3日升幅，南下「北水」亦沽貨，轉淨流出47.79億元，全日成交按日略增8%至1,666.72億元。

恒指低開114點，跌幅曾收窄至19點，高見20,681點，但其後受A股跌市拖累，恒指失守10天線，最多挫431點，低見20,270點，最終收市報20,380點。國企指數跌131點或1.76%，報7,286點；科技指數挫110點或2.38%，報4,513點。

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