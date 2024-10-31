恒指挫320點跌凸3日漲幅 北水掟貨47億
本港股市於期指結算日受壓，恒生指數昨日回吐，收挫320點，跌凸過去3日升幅，南下「北水」亦沽貨，轉淨流出47.79億元，全日成交按日略增8%至1,666.72億元。
恒指低開114點，跌幅曾收窄至19點，高見20,681點，但其後受A股跌市拖累，恒指失守10天線，最多挫431點，低見20,270點，最終收市報20,380點。國企指數跌131點或1.76%，報7,286點；科技指數挫110點或2.38%，報4,513點。
科技股捱沽 京東瀉4%
小米旗下新款電動車SU7 Ultra售價81.49萬元人民幣，預售首10分鐘錄得3,680輛訂單。摩根士丹利相信，其高價位和良好的訂單勢頭，可以有助提升其品牌形象，維持目標價26元及「增持」評級。
高盛上調小米今年至2026年收入預測1%，並將同期的調整後純利預測上調1至5%，目標價由27.8元上調至30.7元，維持「買入」評級。
普拉達首3季收益增17%
經營「Prada」的普拉達(01913)首3季收益淨額38.29億歐元，按年增17.5%，如計匯率波動，增幅為14.5%。單計第三季，按固定匯率計，集團收益按年升17.7%。按地區劃分，亞太區零售銷售升12%，日本更狂飆47.9%。
藍籌豬肉股萬洲國際(00288)首3季多賺90%，股價逆市升1.59%，是表現最佳恒指成分股。里昂維持萬洲「跑贏大市」評級，目標價由6.45元上調至7.55元。
至於青島啤酒(00168)績後股價跌逾4%，收報50.65元，主要是季度淨利潤遜預期，惟麥格理認為相關因素已作反映，將其目標價上調至60元。
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