滙控獲券商薦買 最多看升35%

摩根大通指出，滙控第三季經調整除稅前盈利高市場預期14%，同時集團公布30億美元股份回購計劃，將於4個月內完成，故重申對其「增持」評級，目標價86元。

接連上調盈利預測 另外，摩根士丹利認為，滙控第三季經調整稅前溢利較該行及市場預測高11%及15%，季度淨利息收入及其他收入較該行預測高2%及15%，後者受財富管理及環球市場股債表現改善推動。該行上調對滙控今年至2026年經調整稅前溢利預測，同時上調對該股3年成本預測0.7%及今年撥備預測，以反映本港商業房地產情況，並維持給予目標價76.8元及「增持」評級。

高盛稱，滙控第三季稅前溢利及撥備前經營溢利高於該行預測16%及15%，收入勝預期，疊加符合預期的成本控制及撥備按季增加；又指管理層大致維持今、明兩年業績指引，預期全年業績將顯示額外改善效率的工作及公布2026年有形股本回報率目標；上調該股今、明兩年每股盈利增長預測上調1%及3%，目標價升至88元，維持「買入」評級。

中金認為滙控良好的資本狀況為回購或尋求潛在投資提供更多「彈藥」，上調對滙控今明兩年盈利預測5%及7%，維持「跑贏行業」評級及目標價87.3元。