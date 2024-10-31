渣打升分派目標 股價飆

該行上季列帳基準除稅前溢利17.22億美元（約134.31億港元），按季升9.12%。集團行政總裁溫拓思將2026年的有形股東權益回報（RoTE）目標從12%，調升至接近13%，又將2024至2026年的股東分派目標從最少50億美元，調高到最少80億美元。

與此同時，渣打上調2024年的收入指引，按固定匯率基準計，提高經營收入於今年的增長率至靠近10%；另修訂2025年及2026年指引，包括按固定匯率基準計，經營收入於2023至2026年按5至7%的複合年增長率增加。

上季該行列帳基準經營收入49.5億美元，按年升9.44%；稅前基本溢利18.07億美元，按年升37.31%。按固定匯率基準計之淨利息收入為26.06億美元，上升約9.12%，主要受惠於短期對沖到期轉倉，以及財資業務的組合改善；非淨利息收入22.98億美元，升14.04%，按固定匯率計更漲15%；淨息差1.95%，按年升32點子。

港溢利漲60% 貢獻最大 香港區繼續為最大盈利貢獻來源，稅前基本溢利6.21億美元，按年和按季分別升60.05%和5.97%。中國區稅前基本溢利1.04億美元，按年急升2.25倍，但較第二季度少26.76%。南韓業務則有倒退迹象，稅前基本溢利按年和按季俱跌近68%，至2,300萬美元。

或出售資產 加強谷財管 在財富管理及零售銀行業務方面，該行將於5年內投資約15億美元於客戶經理及投資顧問、財富方案等，意味相關投資額將較先前計劃增加一倍。該行又正在物色機會，出售全部或部分少數未能配合整體發展策略的業務，以便能集中資源服務企業及投資銀行業務客戶和財富管理等，預期行動將於未來18至24個月內完成。

中銀首9月客戶貸款跌 在今年首9個月，中銀香港計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入，按年上升10.4%，其中平均生息資產上升9.9%，淨息差按年持平於1.62%；客戶存款較2023年底增長8.6%，客戶貸款下跌1.9%；淨服務費及佣金收入按年升2.7%，主因是提升了保險及基金等產品和服務能力，抵銷信貸需求持續疲弱的影響。

渣打第三季業績摘要 渣打股價年內大升