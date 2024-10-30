輪商精選：滙控受捧 看漲吼25808
滙豐控股(00005)昨日公布第三季業績，業績公布後帶動股價午市時升穿70元大關，並以全日高位71.6元收市，升3.69%。
滙控第三季列帳基準除稅前利潤按年增加9.88%至84.76億美元，好過市場預期。增長主要來自財富管理及個人銀行業務，以及環球銀行及資本市場業務。儘管淨利息收入有所下降，惟季度收入仍按年增長5.18%至169.98億美元。滙控亦宣布啟動新一輪最多30億美元股份回購計劃，目標2024年全年派息比率達50%。
如投資者部署短線追入滙控，可留意滙控認購證25808，行使價78.175元，實際槓桿12.5倍，明年2月21日到期。如計劃趁高做淡，可注意滙控認沽證27711，行使價60.55元，實際槓桿9.8倍，明年4月1日到期。
建行睇升敲28032
4大國有內銀集中於今日公布業績，近日建設銀行(00939)於6元水平整固，如投資者欲部署業績吸納好倉，可留意建行認購證28032，行使價7.99元，實際槓桿8.7倍，明年4月7日到期。如認為後市仍有下跌空間，可參考建行認沽證26305，行使價5.84元，實際槓桿6.8倍，明年4月23日到期。
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