大行觀點：內地投資情緒好轉撐股市

最近與內地投資者的交流顯示情況發生了重大變化。雖然過去12個月多數人的展望悲觀，但部分投資者的情緒似乎已明顯轉為樂觀，樂觀情緒主要來自內地政府經濟議程的明顯轉變，以及政策支持落地的緊迫性。

對於這些投資者來說，問題更多是經濟「何時及如何」，而非「能否」被扭轉。若政策支持未能如期落地，該樂觀情緒或逐步消退，雖然這或能構成一定短期股市支撐，即使經濟數據令人失望。投資者普遍認同香港上市公司中存在更多結構性投資機會，其中互聯網行業是首選。

政策助提高資產價格 大多數內地投資者認同，最新的政策舉措似乎旨在提高資產價格，從而支撐預期和消費（通過財富效應）。多數人認為這些措施更可能推高股市，而非樓市。儘管一些投資者注意到，地方政府關鍵考核指標的潛在變化，可能使地方管理部門有更大動力去推高樓價。地方政府債務置換如何支持經濟仍然存在較大不確定性，大多數人認為其有效性將取決於執行細則。

內地投資者仍對美國大選的影響持謹慎態度，雖然大多數人認為特朗普獲勝可能導致股市下跌，但更樂觀的投資者認為這可能加快內地刺激措施的實施，進而推動股市之後再發力向上。對於近期A股反彈的散戶參與情況，投資者似乎擔心許多散戶可能處於虧損狀態，或將阻礙股市向上動力，一些投資者認為散戶群體有所變化（更年輕、教育程度更高），可能不會像過去那樣盲目高追。

與外國投資者的交流顯示，此次反彈中看好的投資者參與度仍相當有限，因為至今為止出台的措施仍未令許多投資者信服，他們認為經濟依然呈下行趨勢。對於一些參與此次反彈的投資者來說，他們之前可能顯著低配中國，並擔心可能會看到如2015年一樣由流動性驅動的反彈。儘管如此，投資者對中國的關注度上升，若一些關鍵經濟指標（尤其是名義社會消費品零售總額）企穩，一些睇好投資者可能重返內地市場。

港上市科企備受青睞 鑑於迄今為止流入資金的短期屬性，股市波動性可能加大。看好的海外投資者普遍認為，ROE（股本回報率）和公司治理改善將推動股價上揚，儘管他們認為當營收增長放緩時，這更難實現。

內地投資者似乎更看好香港上市公司，尤其是互聯網公司，主要考慮到它們的回購計劃、競爭環境穩定以及盈利增長強勁。雖然樂觀情緒有所改善，許多投資者似乎認同啞鈴策略，即持有高股息股（尤其是大型國有銀行）和一些高Beta（啤打）系數行業。

對於消費股，投資者的分歧加深，比如一些人選擇政策支持力度更大的公司，如白色家電，另一些投資者更青睞不太容易受到通縮影響的非必需消費品。對於A股，大多數投資者似乎認同TMT（科技、媒體、電訊）行業將受惠於流動性改善，但由於明年需求展望放緩，將半導體設備作為首選的觀點面臨更多異議。

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管 王宗豪