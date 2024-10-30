二手掟貨：半新盤重創 晉環蝕逾5球

樓價與高峰期有很大差距，近年開售的半新盤更加「蝕入肉」。香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，有一手業主持貨約3年帳面狂蝕逾「5球」，樓價蒸發約33.7%。

消息稱，該單位為2A座低層B室，實用面積約476方呎，兩房間隔，新近以約1,020萬元售出，呎價約21,429元。原業主於2021年以約1,537.7萬元向發展商購入單位，現轉售帳蝕約517.7萬元。

朗城滙賣478萬輸14% 近日樓市出現「旺丁不旺財」格局，中原王勤學表示，元朗區日前單日連錄9宗成交，惟部分半新盤業主蝕讓離場。其中，朗城滙3座高層E室，實用面積約322方呎，以478萬元售出，呎價約14,845元。單位2018年11月一手購入價約561.34萬元，至今貶值約83.34萬元或約14.8%。

他又指，區內映御1座高層M室，實用面積約398方呎，以410萬元沽出，呎價約10,302元。原業主持貨約5年帳蝕約118萬元，蝕幅約22.3%。

美孚三房9年貶77萬 市區老牌屋苑亦未能幸免，香港置業謝啟源稱，荔枝角美孚新邨1期百老匯街9號極低層三房戶，成交價690.8萬元，呎價約8,353元，較2015年4月買入價低約77.2萬元。利嘉閣丁培鴻稱，鰂魚涌康景花園A座高層2室以860萬元成交，呎價約10,000元，2017年至今貶值約270萬元或約23.9%。

此外，消息稱，上水天巒2期洛卡諾大道單號屋以約2,660萬元易手，呎價約10,969元。原業主持貨約5年，帳面勁蝕約1,070萬元。