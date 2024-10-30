私宅售價連挫5個月 首3季跌7.5%

私人住宅售價指數

本港住宅樓價仍未止跌，據政府最新數字，今年9月私人住宅售價指數再挫約1.67%，為10個月最大單月跌幅，已連挫5個月，今年首9個月則累跌約7.52%。

差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，上月私人住宅售價指數報287.9點，創逾8年最低，而比較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約27.68%。至於以季度計，第三季樓價則挫約4.83%，較第二季跌幅約1.82%明顯擴大。

此外，據該署臨時數字，9月撇除買賣交易量不足20宗的類別，共有7個類別的私人住宅平均每方呎售價按月下跌，同時，有4個類別上升。上月以港島區實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位跌幅最大，該類別單位平均呎價由8月約20,532元，勁挫約23.04%至9月報約15,802元。首9個月則累跌約14.7%，為各類別挫幅最大。

租金升勢持續 5年新高 此外，私人住宅租金升勢持續，今年9月私宅租金指數報196點，按月輕微上升約0.05%，已連漲7個月，累升6.29%，為2019年9月後的約5年新高。而今年首9個月累升約5.37%。

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，9月市場消化撤辣消息後，沒有其他利好因素承接，而高息口及新盤貨尾量囤積等因素繼續拖累樓價，惟隨着美國減息，料本港樓價將近見底，第四季樓價在谷底反覆徘徊，預期樓價全年下跌約8%。

料最快年底才有反彈動力 利嘉閣地產研究部主管陳海潮則稱，多項利好因素激活樓市，惟受惠的只是交投量，對樓價影響未見明顯，相信樓價在第四季是先求止跌，最快年底才有反彈動力，全年計數樓價最終料仍跌約7.5%。

另方面，銀主盤持續上升，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至今年第三季，住宅銀主盤存量共249個，比第二季的230個增加約8.3%；其中樓價1,000萬元或以下私人住宅存量均錄得升幅。