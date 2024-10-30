新盤消息：天璽‧天沽10伙 吸3.3億
焦點新盤銷情暢旺，新鴻基地產(00016)的啟德天璽‧天第1期，昨以招標再沽10伙，單日吸金逾3.3億元。新地副董事總經理雷霆表示，該批單位成交價2,430.8萬至7,198萬元，呎價約27,405至36,262元。
新地代理總經理胡致遠稱，昨日該盤成交價及呎價最高為第3座（Peak Tower）36樓B室，為實用面積1,985方呎四房戶。該期數項目月內招標及公開發售共沽出逾850伙，套現逾97億元。
天瀧推免管理費優惠
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，公布向優惠期內購入項目單位的指定遊艇品牌船主，豁免6個月管理費優惠，價值約3.7萬至4.5萬元。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，該盤最新招標售出3座9樓A室三房戶，實用面積1,102方呎，成交價3,453.5萬元，呎價約31,338元。同系旺角利奧坊‧壹隅，以650萬元招標沽出1座3樓B室連平台一房特色戶，實用面積254方呎，呎價約25,590元。
信和置業(00083)等的西南九龍維港滙III，昨售出1A座22樓B室，為實用面積1,001方呎三房戶，成交價2,988萬元，呎價約29,850元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：