新盤消息：天璽‧天沽10伙 吸3.3億

新地代理總經理胡致遠稱，昨日該盤成交價及呎價最高為第3座（Peak Tower）36樓B室，為實用面積1,985方呎四房戶。該期數項目月內招標及公開發售共沽出逾850伙，套現逾97億元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，該盤最新招標售出3座9樓A室三房戶，實用面積1,102方呎，成交價3,453.5萬元，呎價約31,338元。同系旺角利奧坊‧壹隅，以650萬元招標沽出1座3樓B室連平台一房特色戶，實用面積254方呎，呎價約25,590元。