市建項目流標 官地冧價

啟德道投標者提額外條款 沙田地呎價3個月平15% 樓市積弱，發展商對吸納土儲取態有保留，昨日有市區重建局項目及政府官地連環開標，結果差強人意。其中，市建局九龍城啟德道/沙浦道重建項目更流標收場，沙田小瀝源住宅地則以逾10.21億元批出，每方呎約3,357元，較同區地皮約3個月跌價一成半，呎價為區內逾8年新低。

市建局公布，上月收到一份標書的啟德道項目，招標遴選小組審議該標書後，認為投標者額外提出的條款，與該局的招標條款存在差異。該局不接納有關標書，亦不會開啟有關標書的財務建議及標價作財務評估，決定收回項目。

資料顯示，是次為市建局項目歷年第3次流標，對上一次為觀塘市中心第4及第5發展區商業項目，去年初同樣只收到一份標書，最終收回。首次流標則要追溯至2014年，為觀塘市中心第2及第3發展區商住項目。

昨日收回的啟德道項目，總樓面約51.41萬方呎，需提供社區幼兒中心，並興建一個設有約300個公眾車位的地庫停車場。市場估值約18億至25.7億元，樓面呎價約3,500元起。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，項目規定興建的地庫停車場，建築成本高昂，加上啟德及九龍城為住宅供應重災區。市場已預料發展商出價保守，唯一投標財團也可能「計唔掂數」，流標為預期之內。

華懋奪沙田地建中小單位 另方面，沙田圍路與小瀝源路交界住宅官地於昨日批出，地政總署公布，中標財團為華懋集團。該集團銷售總監封海倫稱，項目景觀開揚，區內社區配套成熟，計劃發展中小型單位。

資料顯示，同區對上一幅批出為源順圍住宅地，7月由新地以6.19億元投得，樓面呎價約3,952元。相比之下，剛批出的地皮售價雖屬市場預期，但呎價短時間急跌約15.1%。至於同區呎價低位於2016年3月錄得，當時沙田大埔公路──沙田嶺段地皮以每方呎約2,760元售出。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，最初期望今次地皮呎價與上一幅相若，但考慮到是次規模較大，呎價下調亦屬正常。即使將來出售實用呎價低見1.2萬至1.3萬元，發展商亦不會有太大虧損風險。

市建局及政府住宅地開標結果