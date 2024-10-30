Apple首推配備AI功能iMac
面對來自各方人工智能（AI）產品的競爭，起步較慢的蘋果公司（Apple Inc.）亦加緊部署，昨日宣布推出一款配備最強M4晶片及配備自家AI工具Apple Intelligence的新款iMac。至於包括將聊天機械人ChatGPT服務整合至Siri及圖像生成的下一批AI功能，將在12月於海外上線，暫時只支援英語，中文等其他語言或要待明年4月才能使用。
新一批AI功能以免費軟件更新方式隨iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1提供，支援美國、英國、澳洲、加拿大等英語地區，需將裝置和Siri語言均設定為美式英語。硬件支援iPhone 16系列和部分iPhone 15系列，以及搭載A17 Pro、M1或後續晶片的iPad裝置以及搭載M1或後續晶片的Mac裝置。
印度iPhone出口額半年漲三成
另外，Apple正在擴大在印度的製造網絡，據報在截至今年9月底止的6個月，Apple從印度出口的iPhone總值近60億美元，以價值計算按年增加了三分之一。
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