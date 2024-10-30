Apple首推配備AI功能iMac

面對來自各方人工智能（AI）產品的競爭，起步較慢的蘋果公司（Apple Inc.）亦加緊部署，昨日宣布推出一款配備最強M4晶片及配備自家AI工具Apple Intelligence的新款iMac。至於包括將聊天機械人ChatGPT服務整合至Siri及圖像生成的下一批AI功能，將在12月於海外上線，暫時只支援英語，中文等其他語言或要待明年4月才能使用。