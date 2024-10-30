福特去季少賺25% 下調全年盈利指引

美國福特汽車（Ford）截至今年9月底止第三季純利近9億美元，按年跌逾25%；經調整每股盈利49美仙，預期為47美仙；收入升半成，至461.96億美元。其股價於周二美股早段曾跌10.46%。

電動車銷量降續虧損 指引方面，公司預期全年經調整除息、稅前盈利（EBIT）僅100億美元，為之前預測100億至120億美元的下限水平；但維持經調整自由現金流在75億至85億美元之間的預測，預計全年資本開支80億至85億美元，市場預期為83.9億美元。

福特第三季業績主要由其Pro商用及車隊業務，以及稱為Ford Blue的傳統業務帶動。期內Blue盈利為16.3億美元，Pro為18.1億美元；另Model E電動車部門除息稅前虧損12.2億美元，少於去年同期，主要是由於銷量下降及成本削減所致。

行政總裁法利（Jim Farley）稱，全球正大打價格戰，而產能過剩、大量新電動車湧入及巨大合規壓力，均令這場價格大戰升溫。

豐田夥NTT研AI自駕軟件 日本車企豐田（Toyota）及日本電報電話公司（NTT）據報合作研發人工智能（AI）軟件用於自動駕駛，投資額5,000億日圓（逾32億美元）。雙方計劃開發使用AI預測意外及控制汽車的自動駕駛軟件，目前預計2028年完成開發並向其他汽車商提供。豐田Mirai氫能電池車自2021年已附加免手控駕駛功能，而豐田及NTT早在2017年合作開發5G聯網汽車，在2020年亦合作一個智能城市項目。