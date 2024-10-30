Adidas上季多賺七成

大中華收入升8% 僅北美跌 德國運動品牌Adidas業績表現遠勝來自美國的同業，該公司於截至今年9月底止季度收入按年增長7.31%至64.38億歐元；純利更按年大升71.04%至4.43億歐元，與本月初公布季績、收入與純利雙雙倒退的Nike簡直是天淵之別。而在較早之前，Adidas已經上調全年的收入增長指引至約10%，今次公布的業績亦再一次印證了其業務增長穩健。

巴黎奧運助歐洲生意增18% 事實上，作為國際知名的運動品牌，Adidas上季的表現多少會受到巴黎奧運帶來的正面提振，反倒是Nike收入倒退的情況才極不尋常。就地區收入而言，Adidas於歐洲的收入大增18.76%至21.52億歐元；在大中華區收入亦增長8.73%至9.46億歐元，只有北美地區收入按年減少8.22%。

Adidas行政總裁Bjorn Gulden表示，集團上季收入以固定匯率計實際增長10%，又指Adidas品牌在北美地區收入已重拾增長。

從其他企業的表現來看，北美地區的服裝市場似乎也不太景氣。擁有Timberland、The North Face的美國大型服裝集團VF Corporation公布，上季收入按年減少5.55%至27.57億美元，其中美洲地區的收入按年減少約9.97%，跌幅明顯大於其他地區。不過，由於持續經營業務按年轉賺，VF股價周二早段曾飆28.77%。

麥當勞美同店銷售急放緩 歐洲的服裝品牌表現明顯更出色，甚至面對近年快速崛起、幾乎橫掃全球的快時尚電商亦毫無懼色。Zara母企Inditex行政總裁Oscar Garcia Maceiras接受外媒訪問時豪言，即使面對如SHEIN和Temu等中資電商平台崛起，亦有信心公司可以在行業改變中保持領先地位。他續指，整個時裝行業非常分散，不論競爭者，如果業務模式符合到市場，便可以具競爭力地生存。

美國服裝公司業績表現平平，餐飲企業經營亦面臨挑戰。作為全球最大連鎖快餐店的麥當勞公布9月底止季度業績，期內收入按年增長2.7%至68.73億美元，惟全球同店銷售按年跌1.5%，跟去年同季有8.8%增長相反，主要受到海外下跌所拖累，可是美國同店銷售增速亦由8.1%急跌至僅0.3%。同季經調整純利按年跌0.64%至23.22億美元。

道指靠穩 瑞幸擬進軍美國 美股方面，3大指數周二早段好淡爭持，道指曾跌215點後轉升104點，報42,491點；標指升12點，報5,835點；以科技股為主的納指升69點，報18,635點。美國10月諮商會消費信心指數報108.7，高過預期。

另外，因為財務造假而從美國股市敗走的內地咖啡店品牌瑞幸咖啡，據報正計劃進軍美國市場，以低價挑戰星巴克等競爭對手。

Adidas上季業績表現