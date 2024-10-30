中石油季績勝中石化
從經營溢利層面，中石化上季所有分部表現都差過去年同期，中石油則尚有增長。不過，兩者的煉油和油站業務堪稱「同病相憐」。中石油上季煉油業務按年少賺86.06%至12.78億元，營銷及分銷業務亦按年少賺55.84%至27.96億元；這兩個分部收入下降直接拖累集團營業收入按年跌12.44%。
中石油上季國內成品油銷量跌勢加劇，汽油及柴油各挫7.66%及11.38%，飛機煤油升14.03%也不足以抵銷，難怪自營油站淨減312座，首9個月累計亦變為淨減。
化工業務連續6季賺錢
不過，中石油下游業務明顯優於中石化，首先煉油仍有賺，化工經營溢利仍按年升27.74%至3.73億元，連續6季有賺，不像中石化連蝕4季，中石油稱「增產增銷高效化工產品和化工新材料」，煉油與化工兩者的經營溢利率併起來僅2.19%，按年縮0.65個百分點，某程度上也符國際趨勢，BP上季「客戶與產品」（煉化）經調整經營溢利按年挫81.45%。
上游方面，經營溢利按年升11.49%至526.03億元，似有產量上升搭救，跟中國海洋石油(00883)類似，但中石油首3季油氣單位操作成本按年升2.1%至11.25美元，中海油則跌至7.21美元。花旗曾稱中石油穩定的天然氣業務能支撐派息，上季中石油相關的經營溢利按年升58.01%至84.63億元，增速冠絕各分部。
油價彈 三桶油仍捱沽
布蘭特期油昨曾回升1.11%，每桶高見71.79美元，但市場對油價前景審慎，且有券商調低目標價，故中海油股價昨日收跌1.49%，報18.42港元，創一個月低，但跑贏同跌約2%的中石油及中石化。
資金基於意識形態或偏好新能源，但太陽能股業績遠遜油氣。上周股價飆逾20%的福萊特玻璃(06865)昨公布，上季收入按年瀉37.03%，毛利率按年急縮18.54個百分點至僅5.97%，遂轉蝕2.02億元。
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