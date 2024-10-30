中石油季績勝中石化

從經營溢利層面，中石化上季所有分部表現都差過去年同期，中石油則尚有增長。不過，兩者的煉油和油站業務堪稱「同病相憐」。中石油上季煉油業務按年少賺86.06%至12.78億元，營銷及分銷業務亦按年少賺55.84%至27.96億元；這兩個分部收入下降直接拖累集團營業收入按年跌12.44%。

中石油上季國內成品油銷量跌勢加劇，汽油及柴油各挫7.66%及11.38%，飛機煤油升14.03%也不足以抵銷，難怪自營油站淨減312座，首9個月累計亦變為淨減。

化工業務連續6季賺錢 不過，中石油下游業務明顯優於中石化，首先煉油仍有賺，化工經營溢利仍按年升27.74%至3.73億元，連續6季有賺，不像中石化連蝕4季，中石油稱「增產增銷高效化工產品和化工新材料」，煉油與化工兩者的經營溢利率併起來僅2.19%，按年縮0.65個百分點，某程度上也符國際趨勢，BP上季「客戶與產品」（煉化）經調整經營溢利按年挫81.45%。

油價彈 三桶油仍捱沽 布蘭特期油昨曾回升1.11%，每桶高見71.79美元，但市場對油價前景審慎，且有券商調低目標價，故中海油股價昨日收跌1.49%，報18.42港元，創一個月低，但跑贏同跌約2%的中石油及中石化。