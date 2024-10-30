小米交車料提前達標
小米集團(01810)董事長雷軍宣布，旗下汽車小米SU7上市第3個月，交付已突破一萬輛，單計10月完成交付兩萬輛，預計11月能提前完成全年10萬輛交付目標。小米智能駕駛城市領航「全國都能開」將於10月30日開啟全量推送。
他透露，小米智能駕駛搭載端到端大模型與視覺語言大模型，並能實現「車位到車位，上車就能用」，預計11月底開啟定向邀請內測，12月底開啟先鋒版推送。
本次發布會焦點是SU7 Ultra量產版亮相，號稱時速由零加至100公里僅1.98秒，設計時速最高350公里，預售價81.49萬元（人民幣‧下同）。這款反映小米汽車走向高檔的新車將於明年3月正式發布。
新手機系列明日開賣
手機業務方面，小米昨日推出小米15系列，將於10月31日開賣，售價介乎4,499至5,499元。雷軍指，小米手機出貨量穩居全球前三，強調會持續投入在底層核心技術，今年研發開支預計超過240億元。
他又指，小米手機要全面支持蘋果公司（Apple Inc.）的設備，讓Apple用戶也能融入小米生態。小米集團手機部副總裁金凡指出，小米互聯服務（HyperConnect）已全面支持Apple設備，用戶只需在Apple設備上安裝小米互聯服務，就可以實現文檔、圖片互傳，而為了照顧用戶使用習慣，體驗和設計也盡量做到根據Apple原生一樣。
另螞蟻數科副總裁兼中國區業務發展部總經理孫磊表示，在未來3年，公司將在粵港澳大灣區投入10億元，積極推進區內數碼技術聯合創新，以助本地客戶、生態夥伴加快數碼轉型。
據悉，螞蟻數科的投資將專注於技術研發、生態建設與人才培養，尤其是在區塊鏈、人工智能（AI）、隱私計算、物聯網等領域。
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