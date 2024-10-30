他又指，小米手機要全面支持蘋果公司（Apple Inc.）的設備，讓Apple用戶也能融入小米生態。小米集團手機部副總裁金凡指出，小米互聯服務（HyperConnect）已全面支持Apple設備，用戶只需在Apple設備上安裝小米互聯服務，就可以實現文檔、圖片互傳，而為了照顧用戶使用習慣，體驗和設計也盡量做到根據Apple原生一樣。