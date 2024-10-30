羅兵咸永道全年亞太收入挫5%
因捲入中國恒大(03333)帳目問題而遭內地監管部門重罰的會計師事務所羅兵咸永道（PwC，內地又稱普華永道），昨日公布截至6月底止年度全球收入553.81億美元，按年升4.3%，以當地貨幣計算則增3.7%。惟受累中國市場需求減慢，來自亞太地區的收入跌5.6%至93.03億美元。
期內，美國，以及歐洲、中東和非洲（EMEA）市場以當地貨幣計算各升3.4%和8.6%，收入錄243.35億美元和217.43億美元。以業務劃分，該企之審計業務收入按年增3.4%至194.75億美元，諮詢業務收入增2.6%至233.08億美元，另稅務和法律服務收入多6.3%，有125.98億美元。
員工37萬 增聘放緩
7月接棒為羅兵咸永道主席的康慕德稱，去年是公司「充滿成功和挑戰的一年」，強調將專注協作和創新，以協助客戶應對日益複雜環境。截至6月底止，該會計師樓員工逾37萬名，按年增6,161人，增聘較過去兩個年度慢。
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