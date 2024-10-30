羅兵咸永道全年亞太收入挫5%

期內，美國，以及歐洲、中東和非洲（EMEA）市場以當地貨幣計算各升3.4%和8.6%，收入錄243.35億美元和217.43億美元。以業務劃分，該企之審計業務收入按年增3.4%至194.75億美元，諮詢業務收入增2.6%至233.08億美元，另稅務和法律服務收入多6.3%，有125.98億美元。