字節跳動張一鳴身家3500億膺中國首富

胡潤研究院提及，張一鳴是首位「80後」白手興家的中國首富，亦是百富榜成立26年來第18位中國首富，同時其財富增速今年亦跑贏其他富豪，較去年多出1,050億元。

要留意是，雖然今年登上胡潤百富榜、個人財富50億元以上的企業家按年減少147位至1,094位，總財富跌10%至21萬億元，惟「90後」上榜人數按年多11位，合共有30位。

其中於北京出生，之後在美國創立人力資源服務公司Deel的34歲王碩，最新取代喜茶聶雲宸，成為「90後」首富之最，財富有85億元，而聶雲宸最新財富為70億元。

至於一眾新上榜生力軍，排名最前是許邦福及其家族，身家185億元，港人對這個許氏家族認識或較少，實情他們營運的乃台灣知名變電器生產企業華城電機；另小紅書創始人毛文超，以及Lalamove母企的周勝馥身家亦水漲船高，分別有180億元和170億元。

胡潤研究院又表示，北京一直是百富榜成立以來企業家最多的城市，不過現時已經與排第二的上海差距收縮，兩地富豪分別有115位和112位，而且上海今年的富豪人數更是自2013年以來首度超越深圳。

女企業家排名方面，娃哈哈接班人42歲的宗馥莉最新取代鄺肖卿成為中國女首富，財富有810億元，整體女企業家佔比則按年下降1.9個百分點至23.5%。