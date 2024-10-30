深圳零售疲 首3季升0.7%

經濟增5.4% 工業出口擔大旗 本港第三季經濟增長數據明天出爐前，內地4大一線城市北京、上海、廣州及深圳陸續揭曉首3季成績表，焦點集中在與本港一河之隔、年內受港人消費力熱捧的深圳。不過，首9個月深圳社會消費品零售總額按年增速竟收窄至0.7%，同時外貿雖保持雙位數增長，但明顯比上半年急速放緩，反映內需不振、外貿衝高回落後，內地急需財政釋放新動能。

內地首3季的10強城市排名昨正式誕生，以總量來看，由超過3萬億元（人民幣‧下同）的上海及北京穩居首兩位，緊隨其後的深圳、重慶及廣州，均錄逾兩萬億元。4大一線城市中，以深圳按不變價格計的5.4%增速領跑，甚至跑贏廣東省的3.4%及中國整體的4.8%。

外貿破紀錄 歸功民企 深圳製造的貨品出口亦見熱賣，首3季貨物進出口規模3.37萬億元，按年增20.9%。其中，出口2.14萬億元，進口1.23萬億元，各升19.7%及23.1%，皆為歷史同期新高。而民企就是拉動外貿的主力軍，期內進出口額達2.39萬億元，大增30.8%，貢獻同期總值的70.91%。中國（深圳）綜合開發研究院副院長劉國宏對內媒指，深圳作為內地民營經濟及外貿第一城市，在境內有效需求不足及國際貿易爭端頻發的環境下，實現上述增速並非易事。

但比起上半年增速，深圳首3季的工業、出口、固產投以至零售的增長，已齊齊縮窄。即使深圳政府推行消費品以舊換新政策，大力谷消費，但第3季社會消費品零售總額僅錄2,659.59億元，實際增0.47%。內媒分析指，這顯示促消費政策仍有空間，市場效果還待顯現。

事實上，另一大灣區重鎮、廣東省會廣州，首3季消費品零售總額亦只有8,275.82億元，僅升0.1%。廣州政府指，9月新一輪消費品以舊換新政策實施，帶動整月消費品零售按年增4.2%，按月更飆14.7%，才拉動首3季總零售額累計增速由負轉正。

地方債置換望添10萬億 消費升級政策效應仍有待進一步凸顯，官媒惟有憧憬中央財政加力緩解地方債務壓力。財政部據報擬單次增加較大規模債務限額，以置換地方政府存量隱性債務，專家認為，新一輪地方債務置換規模或將達到6萬億至10萬億元。外媒亦指，內地正考慮下月批准在未來數年內發行超過10萬億元的債券，以提振經濟。

深圳內需增速跑輸整體