招行純利微揚 經營費減10%

中資金融股季績大翻身

截至9月底止季度，招行淨手續費及佣金收入仍按年倒退12.85%至173.74億元，跌幅跟上半年的18.6%相比難言明顯好轉。其中，在消費疲弱下，銀行卡手續費收入按年仍下跌近一成。

首3季累計，「代理證券交易收入」按年升34.03%，可是上半年也升近32%，原因同為「香港資本市場客戶證券交易需求提升」，資產管理手續費及佣金收入跌幅由上半年的2.61%擴至6.16%，原因仍是「招銀理財和招商基金管理費收入減少」。可見資本市場回暖的潛在利好，也許仍有待釋放。

住房汽車不良貸率升 貸款方面，上季淨利息收益率（淨息差）為1.97%，按年跌14點子，遂見淨利息收入按年跌0.82%至532.9億元，原因仍是「有效信貸需求不足」等。不過，淨息差按季僅跌兩點子，對比去年末季僅低7點子，原因是計息負債年均成本率下降，客戶存款上季為1.54厘，按年縮0.1厘，按季縮0.04厘。

資產質素方面，9月底不良貸款率為0.92%，其中企業貸款為1.05%，對比去年底有所下降，但零售貸款升至0.94%，小微、樓按和信用卡都升，而商用房、汽車、住房裝修等「其他貸款」的不良率更達15.02%。此外，可能變為「不良」的關注類貸款比率升至1.27%，企業和零售貸款分別升至0.85%和1.71%，其中樓按和信用卡分別升至1.27%和3.91%。

惠譽分析師徐雯超認為，內銀樓按風險仍可控，首先不良率仍相對低，居民就算未必願意再加槓桿，現時負債水平放眼全球也不至於過高，況且減按息可減輕業主負擔、保交樓可穩住信心。儘管中小銀行經營壓力較大、風險出清時間也會較長，但由於中央近年不斷加強防風險措施，就算出事，對整個銀行系統的傳染風險仍可控。