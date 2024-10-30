人行7日放水1.5萬億

中國人民銀行連續7個交易日「放水」，周二在公開市場進行3,828億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購，單日淨投放2,244億元，7日累計放水規模達1.51萬億元。惟內地股匯回吐，其中人民幣在岸價昨創逾兩個月新低，離岸價更低見7.1641兌每美元，即每百港元兌92.17元人民幣。

人幣軟 滬綜失守3300 日前人行推出新工具，即公開市場買斷式逆回購，料有助維持年底流動性充裕。因單計本周公開市場，共計有2.25萬億元逆回購到期，包括周二至周五到期的1,584億元、7,927億元、7,989億元、2,926億元，且踏入11月以至12月各有1.45萬億元中期借貸便利（MLF）到期，共佔目前MLF餘額的四成以上，疊加季內國債加速發行等因素，屆時銀行體系流動性或面臨較大補缺壓力。

現時市場靜待人行兌現進一步下調存款準備金率的承諾，可望向在岸市場釋放流動性，更重要是，11月的增量財政刺激方案若超出預期，將對沖非美貨幣包括人民幣匯率的壓力，惟一旦少過預期，離岸人民幣穩匯基礎或被動搖。

即使昨由官方開出的人民幣中間價報7.1283，按日升24點子，但在岸價下午4時30分收報7.1417，單日跌144點子，為8月下旬來低位。A股方面，滬綜指昨收挫1.08%，報3,286點，失守3,300關。深市表現更弱，深成指跌1.33%，創業板指數跌幅達2.32%，均為兩周以來最大單日跌幅。大市交投卻續升溫，兩市主板成交額共約2.06萬億元，再增逾一成。

國務院辦公廳日前印發《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施》，提出4方面13項生育支持措施，表明要有效降低生育、養育、教育成本。具體包括指導各地將適宜的分娩鎮痛及輔助生殖技術項目納入醫保報銷範圍；鼓勵有條件的地方加大對多子女家庭購房的支持，甚至建立生育補貼等制度。