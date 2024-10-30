恒指3連升 金價破頂 比特幣越7.1萬關

港股在期指結算結前夕反覆向上，恒生指數昨收升101點，連揚第3個交易日，主板成交增至1,542.49億元，南下「北水」再有淨流入逾67億元。

恒指高開130點，最多升290點，高見20,890點，其後反覆回落並一度倒跌35點，最終收市報20,701點，升幅0.49%。國企指數收揚26點，報7,417點；科技指數升49點，收報4,623點。

麥格理預期，蔚來將於第三季業績期間發布超出預期的指引，並對銷量估計進行微調，估計其第4季銷售表現將加快，主要受惠新推出的大眾市場車型ONVO L60訂單強勁，而明年初推出的新品牌Firefly有望成為公司的潛在上行動力。

另邊廂，香港積極加強與中東聯繫，財經事務及庫務局表示，雙方最大的合作機會在綠色金融、金融科技及家族辦公室。港府將努力與中東等地區的大型主權財富基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產。

沙特：港助發展資本市場 同場的沙特阿拉伯金融產業發展計劃副署長Mohammed AlSarrani稱，香港和沙特對發展經濟均有共同期望，相信可從合作中獲益，特別是金融服務是香港的專長，透過與其合作及交流，有助支持沙特發展穩健的資本市場。