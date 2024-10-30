亞洲業務續貢獻六成溢利

季內，這分部淨利息收入按年減14.02%至36.96億美元；淨服務費收入則增13.97%至14.03億美元。單計香港亦然，淨利息收入按年減少21.93%至20.68億美元，淨服務費收入則升9.78%至8.08億美元，推動稅前利潤按年升30.56%至29.09億美元。

港財管個銀帶挈吸資 亞洲區上季預期信貸損失（ECL）5.36億美元，按年減少28.34%，不過按季卻飆升1.91倍。其在解釋ECL計量方法時提到，本港發展商依賴折扣出售住宅存貨，因此與去年末季相比，本港房價預測上季有「更多重大調整」。

不過，滙控也提到，內地上月底推出一系列救市措施後，客戶活動上升，於本港財富管理、股票及環球外匯業務尤為顯著，將繼續監察該措施對本季的影響。事實上，上季客戶帳項按季增約670億美元，其中，財富管理及個人銀行業務增約150億美元，主要來自香港，事緣減息周期開始前定期存款增加、股市波動期間客戶帳項出現短期流入。

其地地區上季均錄盈利，去年收購硅谷銀行（SVB）英國業務的HSBC UK Bank稅前利潤18.21億美元，按年增2.41%；歐洲業務的英國滙豐則賺10.01億美元，增10.36%。中東及北美業務則分別少賺5.42%及87.56%，至3.31億美元及2,300萬美元。

按業務劃分，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場的固定匯率除稅前利潤18.49億美元，按年增長46.62%；財富管理及個人銀行稅前利潤升16.12%至32.26億美元。工商金融升7.29%，企業中心則跌49.23%。