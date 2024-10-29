金融科技港搶灘 謀發展也須把關

過去香港經濟結構非地產即金融，產業空洞化長年為人詬病。在新經濟興起下，創新科技產業發展，已成為衡量經濟體競爭力的重要指標。配合國家發展戰略，發揮在國際金融領域方面的優勢，是香港可藉機加快搶灘向金融科技中心轉型的條件。惟這門新興產業尚處發展階段，國際監管欠完善，就如一把雙刃劍，政府得妥善管理系統性風險，把好監管大關，以免得不償失。

香港經濟在地產失速、零售轉型、地緣政治風險等挑戰下，增長前景不甚明朗。金融業結合科技轉型，無疑能帶來新投資題材，也好推動這支柱產業改革升級，為提升經濟綜合競爭力設下目標，也符合當今國家發展戰略，發展方向毋庸置疑。不過，要成功發展金融科技，絕不是靠花錢就能辦到，得全盤檢視自身的產業政策發展，並結合中國金融業的發展方向，爭取一加一大於二的協同效益。

中國要推動人民幣國際化，得借助香港這個國際金融中心來實踐，這是香港金融業升級轉型、加緊追落後的重要基礎。強化作為國際企業地區總部的功能，爭取成為有意在區內發展的金融科技公司落腳點，同時也擔當內地金融科技公司邁向國際的起步點，是香港要努力實現的目標。

目前不少中國龍頭科企已在港上市，香港亦已積極拓展虛擬銀行、虛擬資產，移動與跨境數碼支付、數碼貨幣等，財富及保險科技等相關法規和市場基建，變相也改變了金融業營商模式，並促進資本市場發展。要配合這些領域發展，人才與錢財皆不可缺，努力營造出金融科技生態環境，吸引各地相關企業來港發展。這幾年香港大量中產及年輕人移民，得加快引入海外專才來填補人才資源不足。

發展科技的前期必然是在在需財，政府擔當重要角色，稅務寬免、基金資助都是國際上慣常用的產業支持政策。這幾年港府向科技產業投入重金，但使錢同時得優化監察機制，確保相關撥款精準投放，用得其所，取得目標效果。畢竟初創企業最終能成功的僅屬極少數，更要防有人藉「科技」之名，投機為實，甚或濫竽充數，浪費公帑，反錯失發展時機。

同時伴隨金融科技發展的，乃聯繫和複雜性增加、更大的營運與流動性風險及監管套戥機會，金融體系暴露在愈來愈複雜的網絡威脅中。是故，監管機構須保持警惕，及時提升認知水平，增加識別及監察，在適當時候處理相關風險的能力，更有紀律地處理相關的營運和網絡風險，包括軟件修補與更新管理，加強客戶和企業教育，確保市場參與各方管理好合規及信用風險，並透過嚴格認證、高效能的終端軟件和惡意軟件偵測，做好資料保護和確保私隱保障。否則一次失誤，足以毀掉招牌。

金融科技發展受流動、社群、雲端、大數據及網絡等要素來驅動，中國在這些領域的研發與應用，絕不亞於西方，也將助力香港加快在金融科技領域上搶灘。期望港府好自為之，以實效來鞏固金融這支柱產業的競爭優勢，始有望在全球新經濟發展佔一席位。