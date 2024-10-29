專家樓評：3類物業最受惠放寬按揭

政府新一份《施政報告》公布多項措施，當中最受置業人關注的，是對物業按揭逆周期宏觀審慎監管措施作出多項修訂，分別為：

一、所有住宅物業，不論物業的價值及是否自用，按揭成數上限統一為七成。

二、以「資產水平」為審批基礎的物業按揭貸款成數上限由六成提升至七成，與以「供款與入息比率」為審批基礎的物業按揭貸款看齊。

三、非自用物業的「供款與入息比率」上限由四成調升至五成，與自用物業的「供款與入息比率」上限看齊。

四、取消按揭申請人在申請按揭時如有就其他按揭物業作出借貸或擔保，須調低所適用的按揭成數上限及「供款與入息比率」上限10%的要求。

總括上述修訂，現時所有置業人士購買任何類型的物業（包括住宅以及工商舖車位），不論是自用或非自用、有否其他按揭或擔保在身、以入息或資產計算供款能力、樓價多少，都可申請最高七成按揭，亦即是回復至2009年10月23日金管局實施第一輪按揭逆周期宏觀審慎監管措施之前。入息要求方面，銀行計算申請人供款與入息比率時，上限劃一為50%。

料加快投資者入市 是次政府進一步放寬按揭成數及供款與入息比率，對置業人士實屬喜訊，新措施或可帶動3類物業交投：

一、大碼物業。因過往3,000萬元或以下物業才可承做七成按揭，現時3,000萬元以上物業可承做七成按揭。

二、放租物業。因出租物業由過往最多借六成放寬至最多借七成。

三、第二套房。因現時購買第二套房，可承做的按揭上限及入息要求與購買第一套房相同。

受惠新措施，料上述3類物業將帶動有財力的買家及投資者入市。另外，過往工商舖物業買家如有按揭在身，按揭成數上限及供款與入息比率均要下降一成，因新修訂適用於非住宅物業，可令更多投資者入市。此外，可讓早幾年受樓價下行影響較嚴重的中小企業主，更易出售或加按套現手頭上的非住宅物業以作融資。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明