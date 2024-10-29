股市估市：外圍多變 短線入市審慎

港股近期走勢一如預期缺乏方向，儘管走勢未及悲觀投資者所想那麼差，惟升勢也未見，只是徘徊於20,000至21,000點水平。投資者現時未對貨幣政策工具有太大憧憬，因此就算中國人民銀行最新宣布昨日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具，港股及A股亦未見向上動力。

今次的新工具操作對象為公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過一年；採用固定數量、利率招標、多重價位中標，回購目標包括國債、地方政府債券、金融債券，以及公司信用類債券等。事實上，逆回購操作期限通常為7天，近年最長期限亦只是14天，主要是平滑月尾、季尾和農曆新年假期等資金面的短期波動；而公開市場買斷式逆回購操作工具期限不超過一年。

人行新工具或削降準空間 值得留意的是，今年11月和12月分別有高達1.45萬億元人民幣的一年期中期借貸便利（MLF）到期，這兩個月到期總量相當於9月末MLF餘額的42.7%，為歷史最高水平。因此，這是由於人行需要對沖高額MLF到期而推出的金融工具，不會對市場提供新的流動性。今次啟用新工具，或暗示短期下調存款準備金率空間有限，而且MLF政策將會被淡化。

外圍方面，美股繼續季度業績期，上周五納指再創盤中歷史新高，並連續第7周上升。市場繼續關注美股季績、經濟數據、總統大選和聯儲局的利率路徑。聯儲局將於11月7日議息，官員們再次進入例行靜默期，市場普遍認為，減息0.25厘的可能性很大。

美重磅數據勢礙利率走向 不過，從今日開始，美國一系列重磅經濟數據將陸續公布，包括諮商會10月消費者信心指數、9月核心個人消費開支（PCE）物價指數，以及10月份非農就業數據等，市場預期，本次核心PCE按年增速將小幅回落，但按月增速反彈可能使通脹數據對聯儲局利率路徑的指引作用變得複雜。

再者，美國大選於11月5日舉行，聯儲局將於大選兩天後公布利率決策，因此預期港股在11月初將受很多因素左右，投資者臨近年尾入市要更加小心。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）