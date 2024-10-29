大行觀點：可轉換債券應對股市波動

經歷今夏科技板塊波動後，市場焦點或再轉向經常被低估的投資工具──可轉換債券。這種工具兼備股票增長潛力與固定收益的防禦特性，為投資者提供具吸引力的選擇。以下將剖析可轉換債券在過往重大金融危機中的表現，尤其是科網泡沫及其後市場復甦的動盪時期，並分析該項投資如何既能在市場波動時期提供緩衝，又能在市場上行時捕捉增長潛力。

熱捧科企影響市場廣度 在今年7月股市突如其來的警示前，市場的廣度狹窄，主要是由幾家市值龐大的科技公司帶動，而大多數公司的股價已顯示出下滑趨勢。市場廣度的狹窄和對科技股的集中，提醒了投資者2000年科網泡沫的教訓。

市場對現時科技公司的看法與科網泡沫時期類似。2000年時投資者被其驚人的收入增長所吸引，並假設這種升幅會持續下去。儘管一些公司表現理想，但仍存在對某些技術優勢可否持續的質疑。科網泡沫破裂後，普遍被認為是全球股票投資者所經歷的「失落十年」，惟可轉換債券卻提供保障。然而，當前受追捧的科技股擁有穩健的收入結構，並對外部融資的依賴有限，與它們的「前輩」有所不同。

當年大量科網公司專注於快速擴張和搶佔市場份額，但卻沒有明確的盈利路徑。隨着投資者開始質疑這些公司的長期生存能力，泡沫開始破裂，市場情緒的轉變更導致科技股遭大幅拋售。因此，科網泡沫破裂的原因包括缺乏可持續的商業模式、基於投機性盈利預測的高估值、投資者的重新評估，以及美國聯儲局收緊貨幣政策。

在科網泡沫破裂後，對比環球股市，包括納斯達克指數，可轉換債券的反彈速度較快。納斯達克的投資者在環球金融危機後才看到了正回報，而全球股市的復甦速度在未考慮通脹調整的情況下也非常緩慢。

可轉換債券是結合債券和股票特徵的混合型證券，與低波動性的股票表現類似，並備有可連接不同資產類別的獨特作用。在市場轉弱時，可轉換債券透過債價下限提供防護，減少股價跌幅。這種較低的下行風險，令可轉換債券對於擔心股市風險的投資者具有吸引力。

抵禦跌市 捕捉增長潛力 可轉換債券所提供的下行防護，使投資者能更有效地從市場下跌中恢復過來。投資者經常忽略損失的影響，尤其是在達到盈虧平衡時需要更大比例的回補。在科網泡沫期間，納斯達克投資者的損失逾75%，他們需要逾400%的增長才能達到盈虧平衡。

可轉換債券也展現了捕捉上升潛力的能力，其在市場最低點到環球股市恢復的過程中獲得60%的回報。

雖然歷史不會重演，但常有相似情況發生。假設整體金融環境保持利好，各國央行持續提供充足資金流動性，並且能夠避免或延遲信貸事件，那麼資金很可能會從過度擠擁的科技板塊交易中轉向其他行業。在7月底至8月初股市回調期間，可轉換債券的優勢再次受到關注，它成功為市場的突然損失提供防護，相信若未來出現資金從科技股轉向其他板塊時，可轉換債券將可再次發揮類似防禦作用。

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