皓日示範戶曝光 周五賣14戶

他續指，將發售的單位扣除13.5%折扣及6%現金回贈後，售價介乎約896萬至1,014萬元，呎價約17,538至19,974元。售價及呎價最低為3樓C室，實用面積511方呎，目前現樓單位的售價較樓花期有約15%折讓。最新曝光的現樓單位包括33樓A室，為實用面積770方呎三房戶，客飯廳外連三合一露台，可享開揚市景及遠眺獅子山景觀。