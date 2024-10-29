皓日示範戶曝光 周五賣14戶
餘貨盤降價吸客，恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，昨日首度開放現樓連裝修示範單位予傳媒參觀。該公司物業銷售主管呂渭源表示，項目已更新10伙兩房單位售價，安排於周五出售，同日招標賣4伙。
他續指，將發售的單位扣除13.5%折扣及6%現金回贈後，售價介乎約896萬至1,014萬元，呎價約17,538至19,974元。售價及呎價最低為3樓C室，實用面積511方呎，目前現樓單位的售價較樓花期有約15%折讓。最新曝光的現樓單位包括33樓A室，為實用面積770方呎三房戶，客飯廳外連三合一露台，可享開揚市景及遠眺獅子山景觀。
雨後增折扣 滙都I月內沽58伙
其他餘貨盤方面，星星地產的元朗雨後，僅餘最後8伙待售，昨日修訂價單，增加5%折扣優惠，開放式單位折實價391.17萬元起。泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，自增優惠後交投不斷，月內已賣出約58伙，包括昨以481.91萬元售出2座10樓B02室兩房戶，實用面積445方呎，呎價約10,829元。
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