甲廈呎租跌1.1% 連挫29個月

本港寫字樓市場持續低迷，有代理行報告指，9月甲級商廈呎租再挫約1.1%至約48.2元，已連續29個月向下。

仲量聯行昨日發表《香港地產市場觀察》報告指出，上月本港整體甲級寫字樓市場未有錄得大宗租賃交易，再次出現淨吸納量為負數，涉及樓面面積約57,500方呎，對上一次為今年7月，當時涉及負吸納樓面面積約128,900方呎，8月錄正數，達335,100方呎。

該行研究部資深董事鍾楚如指出，9月整體甲廈市場租金按月下跌，主要分區市場中，中環和九龍東租金分別下跌約1.6%和約0.7%。至於灣仔/銅鑼灣與港島東租金，分別下跌約0.4%及約0.8%。

該公司大中華研究部主管龐溟表示，截至上月底中環空置率升至約12.2%，而灣仔/銅鑼灣和尖沙咀空置率，分別上升至10.3%和9.4%。然而，港島東和九龍東空置率有所下降，令整體市場空置率維持在13.4%。期間Arrowpoint Investment Partners由靈活辦公空間遷至灣仔太古廣場六座，租用面積約7,600方呎樓面。

力寶中心單位售4217萬 此外，金鐘力寶中心1座高層03室，面積約3,124方呎，以約4,217萬元易手，呎價約13,499元。原業主自用多年，近20年前僅以每方呎約8,200元買入。