上季二手蝕讓佔33% 15年半高

樓價下滑，二手樓市蝕讓情況嚴重，數據顯示，今年第三季已知上手買入價的二手住宅成交中，虧蝕個案錄1,558宗，所佔比例按季增約1.1個百分點至約33.3%，佔比為2009年第一季後約15年半最高。

若以虧蝕宗數計，為2009年第三季後約15年次高，反映撤辣及高息環境下，蝕讓急沽情況不少。相反，獲利比例方面，利嘉閣陳海潮表示，上季錄3,089宗私宅轉手獲利買賣登記，佔比約66%，按季減少約1.1個百分點，連跌5季。至於期內平手轉售有32宗，佔比約0.7%按季持平。

按樓價劃分，過去一季以中細價樓交投量最多，惟獲利比率及平均賺幅均見回落，上季樓價介乎401萬至600萬元的二手私宅轉售獲利比率錄約68.5%，較對上一季下跌約0.8個百分點，其平均賺幅跌1.3個百分點，上季錄約32.5%。

日出康城平均輸4.3% 以屋苑統計，第三季表現最差為將軍澳日出康城項目，平均每宗成交虧損約4.3%，同時為獲利比率最低屋苑，佔比約31.6%。